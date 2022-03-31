Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко призвал всегда помнить о коварстве, цинизме и постоянном обмане со стороны россиян.

У путина вполне могут быть планы "отвоевать" так называемые "ДНР" и "ЛНР" в админграницах Донецкой и Луганской областей к 9 мая. Уж очень он любит "сакральные даты".

В то же время мы видим серьезные изменения в позициях россиян в процессе переговоров. И результаты той же встречи в Стамбуле вселяют осторожный оптимизм.

Впрочем, мы всегда помним о коварстве, цинизме, постоянном обмане со стороны россиян. В том числе в военно-дипломатическом направлении.

Угроза обострения на Донбассе, безусловно, есть. Об этом говорят и зарубежные разведки, и наша, и данные о перегруппировки войск противника.

Всё это учитывается руководством украинского государства и ВСУ.

Противостоять российской угрозе на Донбассе, где, согласно всем прогнозам, будет особенно жарко, мы можем с помощью ряда мер. Проводить перегруппировку, усиливать резервы, усиливать части, которые ведут боевые действия. И, конечно, работать ассиметрично. На фронтальную войну (в советском или российском подходе) мы пойти не можем. Именно поэтому Вооруженные силы Украины ведут мобильную войну. С быстрыми перемещениями, из засад. Именно поэтому мы ведем боевые действия в условиях городов-крепостей.

Даже с учетом того, что российский потенциал уже "перемолот" защитниками Украины на треть, оставшиеся две трети – это серьезная угроза. Не надо ее недооценивать. Нельзя скатываться в игнорирование очевидных рисков, в шапкозакидательство.

Наши действия должны быть не в лоб, по широкой степи, где наши колонны просто перебьют (как мы перебили немало российских, "марширующих" таким образом). Следует делать переброску сил и средств окольными путями.

Важно и техническое обеспечение всех процессов. Нам нужны ударные далекобойные средства. Постоянно говорим об этом союзникам. Определенная помощь в этом смысле уже есть. Но нужно куда больше и куда быстрее.

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