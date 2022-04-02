Общественно-политический деятель, экс-глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош о своем отношении к обмену пленными во время войны.

Поддерживаю обмены военнопленными, проводимые украинскими властями!

На Войне всякое случается… и потому, украинские парни и девушки не должны сидеть в тюрьмах орков…

Как только появляется возможность освободить Наших – и поменять их на ерефовских дегенеративных тварей – это надо делать…

Благодарю всех причастных к обменам!

Слава Украине!