Укр

Украинские парни и девушки не должны сидеть в тюрьмах орков - Дмитрий Ярош

Автор
Дмитрий Ярош Дмитрий Ярош
Дата публикации
Читати українською
Автор
120
Процесс обмена пленными Новость обновлена 02 апреля 2022, 00:03
Процесс обмена пленными

Общественно-политический деятель, экс-глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош о своем отношении к обмену пленными во время войны.

Поддерживаю обмены военнопленными, проводимые украинскими властями!

На Войне всякое случается… и потому, украинские парни и девушки не должны сидеть в тюрьмах орков…

Как только появляется возможность освободить Наших – и поменять их на ерефовских дегенеративных тварей – это надо делать…

Благодарю всех причастных к обменам!

Слава Украине!

Info Icon

Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Обмен пленными
Мариуполь
Украина
"Я сказала брату, что мама спит, но он все понял": тяжелый рассказ юной беженки из Мариуполя наделал шуму в сети
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Мариуполь
"Я сказала брату, что мама спит, но он все понял": тяжелый рассказ юной беженки из Мариуполя наделал шуму в сети
Дата публикации
Категория
Россияне получили серьезную дозу облучения на ЧАЭС
В Беларуси нашли зараженных радиацией российских военных, — Генштаб ВСУ
Дата публикации
Категория
Российские вертолеты
Хорошее удобрение за свои деньги: нашлось видео массированной высадки десанта в Гостомеле в первый день войны
Дата публикации
Категория
В Запорожской области прошел обмен пленными: 86 украинских защитников и защитниц уже в безопасности
В Запорожской области прошел обмен пленными: 86 украинских защитников и защитниц уже в безопасности
Дата публикации
Категория
Главные новости в Украине 1 апреля
Война – день 37: санкционная петля затягивается, но россия не оставляет планов взять Киев