Украинские парни и девушки не должны сидеть в тюрьмах орков - Дмитрий Ярош
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Общественно-политический деятель, экс-глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош о своем отношении к обмену пленными во время войны.
Поддерживаю обмены военнопленными, проводимые украинскими властями!
На Войне всякое случается… и потому, украинские парни и девушки не должны сидеть в тюрьмах орков…
Как только появляется возможность освободить Наших – и поменять их на ерефовских дегенеративных тварей – это надо делать…
Благодарю всех причастных к обменам!
Слава Украине!
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