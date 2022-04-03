Русская армия – армия палачей и мародеров - Алексей Давиденко
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Предприниматель Алексей Давыденко о военных преступлениях "второй армии мира".
Хуже разбомбленных украинских городов.
Военные преступления россиян-освободителей.
Гражданских.
Пытают, насилуют, убивают, похищают и обворовывают.
Им безразлично.
Дети, женщины, пожилые люди.
Страшные рассказы очевидцев.
Страшные кадры из освобожденных городов.
Страшные расшифровки телефонных разговоров с мамами и женщинами.
Никакой воинской чести.
Никакого человеческого достоинства.
Вторая армия мира.
Армия палачей и мародеров.
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