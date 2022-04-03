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Русская армия – армия палачей и мародеров - Алексей Давиденко

Автор
Алексей Давиденко Алексей Давиденко
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Автор
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Русский солдат Новость обновлена 03 апреля 2022, 06:17
Русский солдат

Предприниматель Алексей Давыденко о военных преступлениях "второй армии мира".

Хуже разбомбленных украинских городов.

Военные преступления россиян-освободителей.

Гражданских.

Пытают, насилуют, убивают, похищают и обворовывают.

Им безразлично.

Дети, женщины, пожилые люди.

Страшные рассказы очевидцев.

Страшные кадры из освобожденных городов.

Страшные расшифровки телефонных разговоров с мамами и женщинами.

Никакой воинской чести.

Никакого человеческого достоинства.

Вторая армия мира.

Армия палачей и мародеров.

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