Телеведущий, продюсер Игорь Кондратюк эксклюзивно для "Телеграфа" рассказал о своем опыте войны и планах на мирное будущее

Это сложное время переживаю сложно, как и вся страна. Почувствовал, что такое быть вынужденным переселенцем: село, в котором мы живем — возле житомирской трассы, и решили быть подальше от боевых действий. Почувствовал, что такое, когда снаряд уродует твой дом.

Ничего, отстроим! Чтобы наши защитники из ВСУ были целыми и невредимыми и гнали врага с украинской земли!

Переводим потихоньку средства волонтерам и ВСУ. Чего и всем желаем. Кто сколько может. Ибо если не мы — кто будет им помогать?! Дети тоже не стоят в стороне: волонтерят, поддерживают всевозможные фонды.

Мы с женой и собакой во Львове. Думаем через неделю уже поехать домой. Починить окна (забить фанерой, потому что пластиковые окна не скоро поставим), засыпать воронку от снаряда, убрать битое стекло со двора. Слава коммунальным службам, сегодня в нашей части села появилось и свет, и газ!

Ну а после Победы мне нужно доснять вторую часть фильма "В зените".

Если у Госкино после войны будут средства…