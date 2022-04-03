Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о ситуации в Буче и Ирпене, а также посоветовал Европе начать действовать

Пол жизни тому назад, за месяц до войны, я в беседе с одним дипломатом был глуп. Точнее это была беседа двух глупцов.

Он спровоцировал меня вопросом, а как же Украинская армия сможет защищаться от многократного превышающего ее силы ракетно-воздушного потенциала русских?

— А что будут делать русские со своим преимуществом, когда одна из ракет по ошибке попадет в девятиэтажку? Когда пострадают, не дай Бог, гражданские? Когда весь мир восстанет? Их распнут очень быстро, — парировал я.

— Нет, — сказал мне дипломат, – это нереально. Конечно, они не будут расстреливать дома.

* * *

Вчера ребята вышли в Киев, после двух дней и ночей зачисток от врагов в Ирпене и Буче. Замерзшие, уставшие, сделавшие свое дело и шокированные увиденным..

Фото, видео.. вы тоже что-то видели.. А что-то и ладно, лучше, господи, и не смотрите.. Сколько после пыток убитых простых людей, изнасилованных и убитых женщин…

НЕТ. Не случайная ракета залетела. Они, русские солдаты, вели себя как нелюди, вели себя как звери. ИМ РАЗРЕШИЛИ ЭТО, а они, с*ка, и рады были — выпустить на волю своего низменного зверя.. Принципы уважения к жизни, к матери, семье, ребенку получается у них отсутствуют напрочь. И это — государственная политика от подонка путина до кемеровского омоновца, догорающего с награбленными кольцами в кармане на ирпенском мосту.

И я не буду делать оговорок и исключений — пусть каждый русский отнесет эти жесткие слова в свой адрес — он это заслужил, он это допустил.

Русское общество глубоко больно.

И какой же я был идиот в той беседе с дипломатом… и какие же они, там на западе идиоты, если СЕЙЧАС, ПОСЛЕ ВСЕГО… еще не расстались с иллюзиями!!!

Им, иностранцам, то, что происходит у нас настолько дико, что они никак не могут уложить это в своей голове.

Нет, господа, от этого нельзя отгородится, сидеть с "широко закрытыми глазами", спрятаться за ширму сочувствия или козырек НАТО. Это придет к вам, если вы будете так медленно реагировать на зло. Это придет к вам ТОЧНО, если вы не будете шевелиться, в 100 раз быстрее помогать Украине, чем сейчас.

От всех этих кадров с освобожденных городов и сел, от пересказов, от мужских мокрых глаз, от смертей друзей и сослуживцев почти не спал.

Утром я разослал всем своим иностранным знакомым дипломатам, министрам и руководителям — вне этики и экивоков — фотографии и видео — Ирпень и Буча. Из тех, что не принято публиковать. Из тех, которые нельзя смотреть и раз…из тех, которые никогда не опубликую ни в одном паблике. Фотографии зверски замученных и убитых гражданских, обнаженных девушек, которых пытались сжечь, фотографии убитых стариков и расстрелянных гражданских с завязанными руками, фотографии братских могил…

Они, мои в прошлом коллеги — все хорошие люди – большинство из них мне написали с началом войны, – наверное, они не заслужили такое сообщение утром воскресного дня. Но я все равно отослал. Я всегда говорил с ними честно. Буду и сейчас.

Иногда быть хорошими уже мало!