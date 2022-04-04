Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко объяснил, почему оккупанты не зверствуют в Херсонской области

Кошмар, который российские оккупанты оставили после себя на Киевщине, резко контрастирует с их поведением в той же Херсонской области. Почему же на временно захваченных территориях украинского юга россияне ведут себя иначе, чем в Киевской области, где их зверства сделали Бучу печально известной на весь мир?

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Тут многое зависит от поставленных задач, от установок, которые дают командиры. В районе Киева россияне получили от командиров мотивацию мародеров – всё доступно, можно грабить, можно насиловать. Именно так российский старлей или капитан завлекает контрактников. Любая квартира – твоя, любая баба – твоя! "Воюй".

Они давно поняли, что это война не за россию, не за сталина-путина, не за демилитаризацию и денацификацию Украины. А просто – захватническая война. Как набег татаро-монголов в старину. Напали, награбили, отскочили. В таком стиле путинской орде и дают "мотивацию" там, где закрепиться у них явно не получится. Грабить-насиловать-убивать. Вести себя как на настоящей войне. Против лютого врага.

Озлобленные, перетрусившие, получившие отпор по всем направлениям, получившие люлей от территориальной обороны – россияне включили агрессию на максимум. Отсюда – не просто мародерство в тех же Буче, Ирпене и так далее, но и – невероятный уровень агрессии. В итоге российская армия показала себя не просто как армия мародеров, но и как армия садистов, армия палачей.

На юге – иная ситуация. Его россияне хотят оставить за собой. Создать этакую Херсонскую народную республику (ХНР), возможно, Запорожскую. Потом всё это будут присоединять к ЛДНРии, клепая некую совместную Новороссию. То есть, тут – совсем иная задача, иная мотивация. Не накалять, не геноцидить… Точечно можно "заломать" некоторых активистов. Но не устраивать массовые казни и массовые грабежи-воровство-насилие, как на Киевщине. Напротив, снимать на показ всеобщую любовь гражданского населения к "освободителям". Ради чего приходится даже завозить массовку, потому что выдавить "любовь" из тех же херсонцев и мелитопольцев как-то не особо получается.