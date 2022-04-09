Параллели российской агрессии и российского будущего - Александр Ленгауэр
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Консультант по правительственным коммуникациям Александр Ленгауэр специально для "Телеграфа" рассказал о последствиях войны в Украине для россии
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