Блогер и журналист Анна Гин объяснила, почему российским оккупантам невозможно победить украинцев.

Невероятно символичные кадры войны, которые не были сняты. Под Харьковом есть такие же оккупированные поселки, как киевские Буча и Гостомель. О них почти не упоминают в сми, думаю, на это есть какие-то тактические военные причины, не знаю. В эти поселки русские танки вошли еще 24 февраля, с тех пор связь с людьми эпизодическая. Информации крайне мало, но та, что есть – ожидаемая: "асвабадители" грабят, бухают, убивают.

Жители иногда заряжают телефоны бензиновыми генераторами и шлют весточку близким.

Эту картину рассказал сторож дачного кооператива, в котором я часто бывала до войны.

Едет по поселку БТР весь доверху завален коврами, телевизорами, микроволновками, мешками с одеждой. Как китайский товарный поезд – перегруженный на столько, что еле ползет. А сзади на верёвочке волочет детскую машинку. Желтый электромобиль в зайчиках. Не поместился, бл*дь.

Сторож – дядька пожилой, но не сдержался, заплакал.

Мне жаль, что в этот момент рядом не было фотографа из Reuters или Associated Press. Более красноречивого кадра, иллюстрирующего миру всю суть "великой русской армии" не придумать.

Вторая история заставила разрыдаться меня. Хрупкая девушка из Чернигова, Ира. Знаю ее лично – светлая, добрая, милая девчонка. Ее доберман Зея ощенилась первого марта, в подвале дома, который уже неделю стоял под бомбёжками.

Полуразрушенный, черный от гари город, нет света, газа, продуктов. На улицах трупы людей, которые попали под минометный обстрел с баклажками воды. И вот эта девушка Ира, человечек, вынесла из подвала корзинку со щенками. И побежала. Через весь этот ад.

Спасла, представляете?!

Был бы рядом фотограф, мне кажется, этот кадр мог бы стать символом человечности. Более яркого фото, объясняющего миру всю суть украинца, не придумать.

У меня много друзей и знакомых фотокорреспондентов, фотохудожников, издателей. После Победы хочу позвать их и вместе сделать проект "Кадры войны, которые не были сняты".

Буду собирать истории для этого проекта.

П.С. Первая эйфория от того, что Ира спасла щенков быстро сменилась у меня тревогой: куда она с ними?! Восемь маленьких доберманов, к маю это уже будут кабаны размером с бигля. А вчера Ира написала в вайбер: Все малыши нашли семьи! И такие трогательные подробности "вот этот коричневый мальчик с изумрудной ленточкой будет жить в Сумах, а девочка с розовой ленточкой поедет во Львов, а этого мальчика с голубой ленточкой ждет семья в Харькове…".

Вы слышите, варвары? Этот народ нельзя победить. Невозможно!