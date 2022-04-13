Политический психолог Светлана Чунихина о том, что конец путина будет жалким и унизительным, но его жизнью не оплатить никаких жертв.

Медведчук в наручниках конечно выглядит жалким, напуганным стариком. А путин и без наручников выглядит жалким. И совсем нетрудно представить, что конец этого диктатора будет даже более бесславным и унизительным, чем конец Каддафи, страшный путинский сон.

Но проблема в том, что жизнями путина и прочих исчадий ничего уже не оплатить, никаких жертв и разрушений, никаких искалеченных судеб. Они не стоят ничего и не нужны никому. Их обменный фонд девальвирован. Состоит из одних нолей.

А то, что они забрали и разрушили — бесценно.

путин всех проиграл.