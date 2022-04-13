Политолог Кирилл Сазонов специально для "Телеграфа" объяснил, почему Медведчук больше не нужен Кремлю.

Служба безопасности Украина сообщила 12 апреля, что задержала путинского кума, одного из лидеров ОПЗЖ, нардепа Виктора Медведчука при попытке выехать за пределы Украины.

Напомню, что до начала военного вторжения Медведчук находился под домашним арестом по обвинению в госизмене. Но 27 февраля появилась информация, что он сбежал.

Добегался…

Президент Украины Владимир Зеленский уже предложил россии обменять Медведчука на пленных украинских военных.

Ключевой вопрос заключается в том – нужен ли Медведчук Путину? И если нужен, то зачем?

Впрочем, вопрос "Зачем?" интересен исключительно самому Медведчуку. В настоящий момент Кремль исповедует принцип паритетного обмена, что Украину категорически не устраивает. У нас – исключительно пленные военные государства-агрессора. А россияне могут на оккупированной территории хватать сколько угодно гражданских заложников. Уже хватают. Активистов, журналистов, представителей власти, патриотов – кого угодно. В этих условиях обмен одного ценного пленника на много наших – выгоден Украине.

Но опозоренный и проваливший всё Медведчук на территории рф – бесполезен для российской власти. Он уже – отработанный материал, проворовавшийся и неспособный принести больше никакой пользы. Разве что в качестве говорящей головы на ток-шоу.

С другой стороны, если рф не пойдет на обмен Медведчука – это лишнее показательное свидетельство того, что путин бросает своих близких. И это только ослабит авторитет самого путина в его криминальной пирамиде власти. Шпагат.

Впрочем, нельзя исключать вариант, что Медведчука захотят привезти в Москву для показательной порки. Путин очень зол за провал войны в Украине. И обвиняет в первую очередь свою разведку и пятую колонну в Украине. Которые осваивали миллиарды и врали в отчетах о слабости ВСУ и готовности украинцев спокойно принять "освободителей"…