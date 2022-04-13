Медиаэксперт Татьяна Попова, специально для "Телеграфа" объяснила, чего добивается россия своим вторжением в Украину

Во время встречи двух диктаторов – путина и лукашенко – 12 апреля в Амурской области на космодроме Восточный, были выданы очередные вариации на тему так называемой "специальной военной операции" – открытого вторжения россии в Украину.

Так, путин завил, что у "россии не было другого выбора", кроме как напасть на нашу страну, из-за якобы "разросшегося в Украине неонацизма". Также он заявил, что так называемая "спецоперация" в Украине будет продолжаться, пока не будут достигнуты "поставленные цели".

А целями этими назвал "помощь народу Донбасса".

Поддакивал ему и лукашенко, уверяя, что если бы рф хоть немного опоздала с вторжением в Украину, то по российской территории был бы нанесен некий "сокрушительный удар".

Постоянная смена в акцентах агрессора касательно войны, которую рф продолжает называть фейковой "специальной операцией", говорит о том, что в Кремле ни себе, ни, похоже, прочим россиянам, не могут толком объяснить – зачем они напали на Украину. А не имея такого объяснения – нет, понятно, и возможности выполнить некие "планы". Ведь получается, что внятных "планов" тоже не было.

Чего они хотели? "Захватить Киев за два дня?" Не получилось и не получится. Завтра уже 50-й день открытого вторжения. Так что о "блестящей двухдневной операции" говорить не приходится.

Посмотрите, как лихорадочно меняются "показания" – официальных лиц, и российской пропаганды.

Сперва собирались "освобождать" весь украинский народ от мифической "хунты".

Потом – освобождать только мифический "народ Донбасса".

Затем – "освобождать" вообще землю от украинской нации, потому что вся она, раз уж не желает покоряться россиянам – "нацисты".

Министр иностранных дел рф Сергей Лавров тут на днях уверял, что "спецоперация" в Украине призвана "покончить с курсом США на доминирование в мире".

Учитывая, как всё изменчиво в их меседжах, пропаганде, официальных заявлениях, можно не сомневаться, что внятной концепции "по Украине" не было. И не будет. А без этого не будет у них и победы. Да ее, в принципе, и быть не могло.