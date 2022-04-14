Укр

Читая в любых постах разделение на "мы" и "вы", чувствую, что становлюсь жертвой информационной спецоперации - Богдан Логвиненко

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Богдан Логвиненко Богдан Логвиненко
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Украинцы должны быть едины
Украинцы должны быть едины

Украинский писатель и журналист Богдан Логвиненко осудил попытки поделить украинцев на категории во время войны и объяснил, почему это неуместно.

Мы уже перешли на украинский, а вы еще не успели

Мы остались под обстрелами или в оккупации, а вы, падлы, эвакуировались

Мы более важное дело делаем, а вы могли бы и заняться чем-то важным, хотя неизвестно, чем вы там занимаетесь

Мы пошли воевать, а вы пошли на какой-то не такой, другой фронт, а кто может даже ушел в себя и до сих пор не может вернуться

Мы испугались, а вы обозлились.

Мы завышаем цены, потому что понаехали, а вы выезжаете в село, чтобы сдать свою комнату в коммуналке втридорога

Мы не позволяем себе отдых, а вы второе латте позволили себе заказать?

Мы не употребляем алкоголь во время войны, а вы позволяете себе курить папиросы?

Мы сбрасываем агрессию в постах, потому что нервы сдают, а вы агрессируете в комментариях к агрессивным постам, потому что как так можно?

Давайте всех людей правильно рассортируем как специи в ларьке на базаре, как посуду в посудомойке, как мусор на станции сортировки? Давайте рассортируем людей как сортируюет нации россия?

Почему читая в любых постах сейчас разделение на "мы" и "вы", чувствую, что становлюсь жертвой информационной спецоперации. Обидно, когда она шерится тысячами уставших от войны людей, еще более досадно, что кто-то ее запускает добровольно, из-за боли, не осознавая уровня вредительства.

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#Единство #Українці
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