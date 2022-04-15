Украинский поэт и переводчик Андрей Любка считает, что украинцы недооценивают вклад бойцов ТРО в победу Украины.

Мозолит мне немного отношение соцсетей к ТРО, особенно к отрядам территориальной обороны западных областей. В большинстве своем эти отряды теперь на фронте на юге и востоке страны.

Но поток мемчиков о том, что они расслабляются и только делают селфи с автоматами, почему-то продолжается. Как и совершенно тупые упреки, будто у ТРО лучше снаряжение, чем у бойцов на передке.

Так вот, друзья, люди массово записались в ТРО еще до начала войны, потому что были готовы встать на защиту Украины и своего родного края. После начала полномасштабного наступления количество добровольцев, ушедших записываться в ТРО, возросло в геометрической прогрессии.

Это люди, которые преимущественно не имели ранее военного опыта, а в гражданской жизни были успешными и богатыми, фактически лидерами в своих городах и районах. Значительную часть снаряжения и форму они вообще купили за собственные деньги. А потом подписали контракты с ВСУ и теперь находятся в самых горячих точках.

Я вижу здесь повод для уважения и благодарности, а не для мемчиков и подколок. Зачем обесценивать мужественный поступок гражданских людей, взявших в руки оружие в самый критический момент?

Честно говоря, если у человека есть время создавать фотомемы и распространять шутки о ТРО, то это больше говорит о самом этом человеке и его реальном вкладе в победу, а не о ТРО.

Не обесценивайте сегодня никого, наоборот — хвалите, помогайте хоть добрым словом, всем нам нужна поддержка!