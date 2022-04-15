Отношение соцсетей к ТРО очень смущает – вижу здесь повод для благодарности, а не для мемчиков - Андрей Любка
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Украинский поэт и переводчик Андрей Любка считает, что украинцы недооценивают вклад бойцов ТРО в победу Украины.
Мозолит мне немного отношение соцсетей к ТРО, особенно к отрядам территориальной обороны западных областей. В большинстве своем эти отряды теперь на фронте на юге и востоке страны.
Но поток мемчиков о том, что они расслабляются и только делают селфи с автоматами, почему-то продолжается. Как и совершенно тупые упреки, будто у ТРО лучше снаряжение, чем у бойцов на передке.
Так вот, друзья, люди массово записались в ТРО еще до начала войны, потому что были готовы встать на защиту Украины и своего родного края. После начала полномасштабного наступления количество добровольцев, ушедших записываться в ТРО, возросло в геометрической прогрессии.
Это люди, которые преимущественно не имели ранее военного опыта, а в гражданской жизни были успешными и богатыми, фактически лидерами в своих городах и районах. Значительную часть снаряжения и форму они вообще купили за собственные деньги. А потом подписали контракты с ВСУ и теперь находятся в самых горячих точках.
Я вижу здесь повод для уважения и благодарности, а не для мемчиков и подколок. Зачем обесценивать мужественный поступок гражданских людей, взявших в руки оружие в самый критический момент?
Честно говоря, если у человека есть время создавать фотомемы и распространять шутки о ТРО, то это больше говорит о самом этом человеке и его реальном вкладе в победу, а не о ТРО.
Не обесценивайте сегодня никого, наоборот — хвалите, помогайте хоть добрым словом, всем нам нужна поддержка!
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