Российский государственный деятель Альфред Кох рассказал, к чему приведет неизбежное поражение российской армии в Украине

Шестьдесят первый день войны прошел, как и все последние, в бесплодных попытках российской армии наступать в Донбассе.

Упорство, с которым путинские генералы хотят окончательно угробить свою армию, уже не имеет рационального объяснения… А, впрочем, нет. Есть у меня одна версия. Суть ее в следующем.

Они (генералы) уже поняли, что все прос*али. И что поражение — неизбежно. Но, в силу некоторых особенностей российской действительности, они бояться не самого поражения, людских потерь и страшного и невыносимого позора, а больше всего они не хотят разборок с Путиным и его заплечных дел мастерами.

Вот сейчас — внимание. Сейчас будет у меня не банальный ход. Традиционно считается, что российские генералы до обморока бояться Путина. Что они просто немеют от ужаса, если даже только подумают о том, что могут попасть к нему в немилость. Я думаю, что это не так. Думаю, все несколько сложнее.

Сначала несколько довольно очевидных вещей. Я думаю значительная часть армии, особенно среди тех, кто прошел Чечню, Путина не очень жалует.

Во-первых, потому что знают, что он трус и всегда избегал посещать действующую армию, а если посещал, то с такими гротескными предосторожностями, что только еще более утверждался в глазах военных как трусливое чмо. А таких в любой армии не любят.

А во-вторых, его в армии не любят еще и потому, что его заигрывание с Кадыровым, которому он и де-факто отдал лавры победителя во Второй Чеченской войне, сильно оскорбило тех, кто (как минимум по их собственному мнению) эту победу действительно завоевал. А особенно — память их павших товарищей, часть из которых была убита самим Кадыровым и его ближайшим окружением, что они, собственно, и не скрывают.

Я знаю точно, что в армии судьба полковника Буданова воспринимается несколько иначе, чем в целом в обществе. И то, что Путин его не защитил, не добавило ему очков в глазах армейских офицеров.

А таких путинских сдач было море. Достаточно вспомнить дело капитана спецназа ГРУ Эдуарда Ульмана (кстати — российского немца), который выполнив приказ командира оказался приговоренным к 14 годам колонии. При том, что сам отдавший приказ генерал отделался легким испугом.

Эти все истории очень болезненно воспринимались в армии и поэтому есть основания считать, что Путина в армии не очень уважают.

И, кстати, генералы вовсе не так уж немеют от страха перед Путиным. Они очень даже могут поставить Путина на место. Достаточно вспомнить как они вынудили Путина убрать вполне себе с яйцами Сердюкова и поставить на его место плюшевого Шойгу.

Безотносительно качества тех реформ, которые проводил в армии Сердюков (а есть мнение, что они были очень эффективны), генералам они не понравились и Путин безропотно его заменил на Шойгу, который все эти реформы немедленно свернул.

Поэтому предположение о страхе генералов перед Путиным — не более, чем гипотеза. Но правда и то, что генералы, разумеется, не ищут конфликта с Путиным. Они отдают себе отчет в том, что в противостоянии с ним у них есть шансы и проиграть.

В армии не так много таких генералов как Лев Рохлин, который со своим авторитетом мог стать неформальным лидером офицерского корпуса. А в отсутствии такого лидера консолидировать антипутинскую фронду довольно сложно.

(Кстати есть мнение, что Рохлин действительно готовил заговор военных против Ельцина, и его убийство — дело рук Путина).

Однако же и Путин понимает ограниченность своего влияния на армию. И он прекрасно помнит и то напряжение, которое возникло между ним и армией в связи с сердюковскими реформами, и слухи о заговоре Рохлина и наверняка много других вещей, о которых мы с вами даже не подозреваем.

Поэтому обе стороны не сговариваясь как бы избегают открытого конфликта. А такой конфликт неизбежен в случае прямого поражения от Украины.

В этих условиях им всем выгодна ситуация, когда генералы Путину врут, а он делает вид, что им верит. Нарушение этого хрупкого равновесия в любую сторону чревато открытым конфликтом, в котором каждая из сторон не уверена в своей победе.

В этом молчаливом заговоре вранья есть одно слабое место: это конец войны. Тогда хочешь - не хочешь, а надо к какому-то берегу прибиваться. В конце войны полутонов нет: либо ты победил — либо ты проиграл. Со всеми вытекающими последствиями.

Следовательно, этот конец нужно оттянуть как можно дальше. Как это можно сделать? А вот так и сделать: начать подобное бессмысленное "наступление", и "наступать" неделями и месяцами никуда не продвигаясь. Снарядов на складе дофига, пушки стреляют, солдатиков русские бабы еще нарожают. Важно лишь довести войну до такого состояния, когда приход ресурсов в войска будет не меньше их расхода. И тогда можно "наступать" до бесконечности.

А покуда мы "наступаем" (а при желании и оборону можно считать подготовкой к следующей фазе наступления), то никто никаких разборок не устраивает и все довольны. Кому нужен сейчас открытый конфликт?

Путин накинется на генералов: куда дели армию, генералы накинутся на Путина: это не твои ли пинкертоны завели нас в этот блудняк с победой в три дня? Кабы мы знали, что ты нас обманешь, то мы бы сразу сказали, что к войне со всей НАТО мы не готовы. И та далее…

Никто не уверен в результате этой склоки и поэтому никто ее не хочет. Ни Путин, ни армия. И валяют дурака и рассказывают друг другу сказки. Тут главное, чтобы война не кончалась. Тогда вся эта конструкция жива и работает.

Отсюда и это абсурдное наступление, которое невозможно выиграть, но которое можно бесконечно долго тянуть…

Но эта генеральско-путинская идиллия имеет и слабую сторону: она не учитывает наличие третьего игрока в этой партии: украинской армии. Этому третьему игроку может не понравится то, что двое других собираются тянуть до бесконечности войну на их земле.

Поэтому ВСУ может аккуратно попросить их перенести это "наступление" куда-нибудь в Ростовскую или Белгородскую области. И продолжать "наступать" там. Но тогда между Путиным и генералами все-таки начнется разборка, которой они так не хотят. Хотя, черт его знает? Может их устроит и война на своей территории? Лишь бы она не кончалась…

Но все таки, я уверен, все остальное человечество хочет конца этой войны. И как можно быстрее. И людям плевать, что в результате начнется драка между Путиным и генералами. После победы Украины все равно нужно будет судить и тех и других. Вот пусть на нарах и дерутся.

А победа будет непременно. Вчерашний визит Блинкена и Остина не оставил на этот счет никаких сомнений. Так что наше дело — правое. Враг будет разбит, и победа будет за нами.

Слава Украине!