Экономический эксперт Юрий Богданов объяснил, почему россияне не выиграть войну против Украины

Напоминаю, что задача истощить россиян настолько, чтобы они вообще не могли вести наступление нигде, все еще решается.

Пока их еще очень много. Но уже гораздо меньше, чем было. Поэтому вместо попыток вести наступление на 6 направлениях у них осталось 1,5.

Поэтому мы их постепенно оттесняем от Харькова. Именно поэтому мечты о Кривом Роге, Одессе и Николаеве остаются мечтами. А о Киеве оно уже даже не мечтает.

Но.

Критические дни, когда они давят, а наше героическое войско сдерживает их и выигрывает время для накопления ресурсов для контрнаступления — не прошли.

И еще нужны недели, чтобы возможности для наступления россиян были истощены до конца. И за это время мы будем терять и отдельные населенные пункты, и, самое главное, людей. Но их наступление проходит не по плану, и их темпы и результаты не совпадают с планами врага. И это соревнование со временем они проиграют. А мы выиграем. Такая ситуация сегодня. И временная потеря отдельной деревни или городка сейчас на это не влияет. Тем более на том же Харьковском направлении возвращаем мы быстрее, чем теряли.

Относительно российских ресурсов. Денег у них на войну хватает и даже нефтяное эмбарго за один день это не изменит. Война – это последнее, что Путин перестанет финансировать. Но не все на войне решают деньги. Восстановить боеспособность благодаря технологическим санкциям и коррупции российская армия не сможет даже за все деньги мира.

Поэтапное нефтяное эмбарго – это адекватное решение. Ибо ввести его мгновенно действительно достаточно важно для Европы. Но нефтяное и газовое эмбарго, даже отложенное во времени, делает Россию токсичным продавцом и не позволяет получить всю цену на нефть. (Индия уже выбила почти 40% дисконта). А это подрывает долгосрочную способность России не только воевать, но вообще жить.

Когда мы уйдем в "решающее наступление"? Никто вам сейчас не скажет. Ибо факторов, от которых это зависит, очень много. Темпы поставки оружия и других ресурсов. Уровень потерь у нас и у них. Скорость обучения резервам. Масштабы их "успехов" на Донбассе. Кроме того, если вы думаете что после начала "решающего наступления" у нас все пройдет еще три дня, то нет. Наступать будет не легче, чем держать оборону.

Но мы должны четко осознать, что лучшее, что мы можем сейчас сделать, — работать. Каждый на своем месте. Помогать ВСУ. Верить в свою армию и государство. Впереди еще много работы, хороших и плохих новостей, слез и радости. Старайтесь сохранять нервы и не тратьте их на постоянное чтение новостей. Впереди очень много испытаний, но в конце все будет Украина.

Победим!