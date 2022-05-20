Пока мы не освободим ВСЕ территории Украины, никакого мира не будет

Директор Института стратегических исследований и безопасности, правозащитник Павел Лисянский специально для "Телеграфа" рассказал, почему нельзя дать россиянам укрепиться на оккупированных территориях

В Украине всё чаще заявляют, что после открытого российского вторжения россиян и всех преступлений, что тут совершил агрессор, мы намерены освобождать весь Донбасс и Крым.

С соответствующими тезисами выступил на этой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В аналогичном ключе высказался советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Важно понимать, что диктаторский режим рф не собирался прекращать войну на Донбассе. И даже если бы Украина выполнила "Минск-2" так, как хотел Кремль, это всё равно привело бы к эскалации военного конфликта.

Всё, что было необходимо Кремлю – это пророссийские "легитимные" политики на территории Украины. И основной целью "Минска-2" для рф была легализация НВФ (незаконных вооруженных формирований) "ЛНР" и "ДНР" и, соответственно, их "политиков".

После начала полномасштабной военной агрессии рф против Украины 24 февраля 2022 года всему цивилизованному миру стало очевидно, что путин и его режим мечтают об уничтожении народа Украины и государства в целом.

На данный момент оккупационные войска рф захватили новые территории в Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской, Херсонской областях. Намерения Кремля ясны. В первую очередь – обеспечить сухопутную дорогу в оккупированный Крым, ж/д-сообщение новых оккупированных территорий с ним. Также Кремль хочет отрезать Украине выход к Азовскому и Черному морям, ударив по нам экономически и повысив свое влияние в черноморском регионе.

По информации моих источников из рф, та линия фронта, которая есть сейчас, протяженностью от Северодонецка до Херсона, сохранится в ближайшие 3-4 месяца. Оккупантов выбивают из Харьковской области, они отходят и концентрируются на Донбассе. Агрессор постарается в течение лета закрепиться на оккупированных территориях, без развития наступления на южном фланге в сторону Николаева и Одессы.

Но если позволить россиянам укрепиться (в том числе политически) на новых захваченных территориях, они начнут реализовывать планы по дальнейшему уничтожению Украины. В первую очередь – это центральное направление и юго-западное.

Поэтому необходимо четко понимать – пока мы не освободим ВСЕ территории Украины, никакого мира не будет.

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Кремлю не нужны мы – украинцы, как Гитлеру не нужны были евреи.

Поэтому на сегодняшний день стратегия освобождения территорий Украины может быть осуществлена только военным путем. Идеально начать такое освобождение в момент ослабления федерального центра рф в политическом и социально-экономическом плане. Кризис в рф вот-вот начнется, это вопросы лета-осени. И это время мы не должны упустить.

Кремлю нужны будут войска для подавления протестов внутри страны, внимание российской верхушки будет отвлечено. А мы в это время должны оперативно ударить по оккупантам в Украине – и навсегда выбить их с нашей территории.

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