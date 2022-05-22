"Имперство" в россиянах взращивали не одно поколение, и есть только один путь вернуть мир в Украину - Александр Ленгауэр
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Консультант по правительственным коммуникациям Александр Ленгауэр специально для "Телеграфа" оценил исторические предпосылки к войне россии против Украины, и рассказал, как эту войну закончить раз и навсегда
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