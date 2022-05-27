Историк и писатель Назар Разлуцкий о помощи Запада и о том, почему Украина будет драться с российскими захватчиками до последнего

Я хотел бы, чтобы этот текст репостили, копировали себе на страницы и переводили на разные языки. Чтобы его доносили до иностранцев и их политиков.

Я не военный. Я никогда не стремился быть военным. Я кандидат исторических наук, исследователь, музейный работник. И немного писатель. Я должен посвящать время исследованию истории, написанию научных и научно-популярных работ. А еще — художественных книг. Потому что мне это нравится и даже получается.

Но в последнее время я военный. Ибо в моей стране война. Мы ежедневно вступаем в артиллерийские дуэли, в которых один удачный прилет вражеского снаряда превратит нас в фарш. Мы спим в кузовах на ящиках в невероятной тесноте, а моемся в теплой воде раз в месяц. Когда дождь – мы мокрые, когда болото – мы грязные, как черти (а моемся раз в месяц, напоминаю, и то не факт, что в следующем месяце представится такой случай). А когда был мороз, мои собратья отмораживали себе пальцы. Едим мы, когда есть свободная минута, а не когда время есть или есть аппетит. Спим настолько нерегулярно, что я не знаю, смогу ли когда-нибудь вернуться в свой стандартный график с 23-х до 7-и. При этом мы являемся приоритетной целью для врага. И нас могут попытаться уничтожить разными способами, к тому же в любой момент.

И в подобных условиях, если не в более тяжелых, сейчас находятся в Украине тысячи историков, писателей, бухгалтеров, банковских работников, айтишников, учителей, дизайнеров и прочих мирных профессий. Их убивают со 152-го и из Точек-У, по ним прилетают пули и ВОГи, кассетные и фосфорные боеприпасы. Кто-то из них погиб. А кто-то никогда больше не вернется к своей специальности, потому что выгорел. Но все они продолжают воевать. Ибо за ними Украина. Ибо, если они сложат оружие, их родители будут убиты, жены и дочери изнасилованы, а жилья разрушены или конфискованы.

И когда устами политиков Франции, Италии, Германии и других стран нам предлагают сложить оружие, согласиться на потерю территорий, предоставить россии какие-либо гарантии безопасности (абсурд!!! россии не нужны никакие гарантии безопасности, это ее соседям нужны гарантии от угрозы с их стороны) …То я чувствую ярость и глубокое отвращение. Отвращение к этим никчемным людям, которые из-за своих предубеждений или благодаря грязным путинским деньгам готовы обречь мою страну на поглощение, на медленную и болезненную смерть. Отвращение и ярость к тем, кто имеет огромные возможности, чтобы помочь преодолеть кризис, но стремятся, сознательно или бессознательно, к тому, чтобы его углубить. Ибо даже полная капитуляция Украины не решит проблему мировой безопасности. Напротив, подтолкнет россию к новым захватам.

Нам не нужны предложения сдаться. Если вы не готовы воевать вместе с нами против взбешенного врага, то помогите нам оружием, деньгами, санкциями. Нам нужно очень много всего, чтобы победить россию и, таким образом, резко снизить уровень глобального кризиса. Но у нас есть главное – мотивация. У нас есть историки, готовые спать на ящиках по пять человек на два спальных места и неделями месить грязи без возможности помыться. У нас есть бухгалтеры, которые готовы месяцами есть только кашу с тушенкой. У нас молодые студенты, которые свои лучшие годы проводят под угрозой смерти. И они никуда не денутся, разве что их всех убьют.

При вашем согласии.

Украина будет бороться либо до победы, либо пока не сможет сопротивляться.

А что вы будете делать?

С уважением, кандидат исторических наук, писатель, автор шести книг, сейчас младший сержант ВСУ Назар Розлуцкий.