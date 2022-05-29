Военный и публицист Мартин Брест (псевдоним Олега Болдырева) предостерег от замены слова "россиянин" эвфемизмами и объяснил чем это опасно

Перестаньте, пожалуйста, стыдиться своей ненависти. Перестаньте искать слова-заменители. Перестаньте, бл*ха-муха, их бояться.

Они — не "орки". Не "мордорцы". Уж тем более не "рашисты". Они — россияне. Всё.

Россияне. Врага нужно или называть чётко, или обзывать дерзко. Да, их дох*ра. Да, они не такие смешные, как в роликах арестовича, да, техника, да, ракеты, да, флот. Но все равно — четкая идентификация.

Называя россиян россиянами, а не давая им забавных прозвищ, вы не допускаете каким-то условным "оркам" медийно відокремитись від народу росії. А то есть как бы вот рашисты, они вот негодяи. А есть простые россияне, они как бы и ничо.

Х*й там плавал. Россияне. Я серьезно. Вас потом западные СМИ перепечатывают, вы и там, в их головах, отделяете хороших русских от плохих русских. Подумайте над этим, прошу.