Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал русский военный стиль

Пора уже понять, что нет никакой профессиональной российской армии. Есть безумное количество тяжёлых бомб и снарядов, которыми сносят наши чудесные города. Есть некое количество живого, простите, "полевого мяса", которое вообще не жалко. И главное, что показала война в Украине, – есть концентрированное зло, саранча, которая захватывает кусок территорий, чтобы там резать, стрелять в затылок, насиловать, сжигать. Последнее ­­­­– все эти омерзительные и умышленные извращения – и есть сегодня ключевым элементом российской армии…

Ключевая тактика русских – сеять страх среди гражданских. Панику. Создавать невыносимые условия. Лишать надежды. И побочно "русские мясники" стараются вырезать все вокруг, включая домашних собак, кошек. Под той же Бучей русские искренне считали, что у них навалом времени, чтобы подчистить территорию. Сжечь тела. Убить всех свидетелей. Потому что "обязательно возьмём и сожжём Киев и потому что победителей не судят". Просто слишком быстро побежали из Киевской области, чтобы затереть все свои кровавые следы. И просто не успели подтянуть в регион достаточное количество мобильных крематориев – последние пока сильно загружены сжиганием тел своих солдат и трупов мирных граждан в других регионах нашей страны. Так вот, русский военный стиль – это когда ты жестоко вырезаешь мирное население, количеством своих ненужных "солдат" захватываешь территории, а потом сжигаешь трупы/свидетелей. По-другому они не воюют. Это пора понять остальному миру…

Как понять и то, что у современной России нет больше исторической перспективы. Никакой. Это цивилизация упадка, вырождения, тупика. Античеловеческая, антигуманистическая ветвь развития. Квинтэссенция средневекового ада. После Бучи, Бородянки, Краматорска русские потеряли все права на слово "моральность". Их мнение больше не имеет никакого значения. Их слова никогда ничего оправдать не смогут. У них нет больше никакой "исторической правоты" – отныне все это – чистейшая ложь. Навсегда. В принципе, для тех, кто хорошо знаком с сутью "русской идеи", с сутью глубинного русского человека, в нынешнем варварстве русских нет ничего нового. Кроме одного: окончательное историческое обнуление их нации пришлось, к сожалению, на время войны против Украины. Против единственной страны, в которую РФ категорически не должна была вторгаться. Хотя бы из чувства самосохранения. Украина умеет идеально бить по русским зубам. Но вторглась. И потому теперь, закусив свои "медвежьи удила", попытается нанести нам максимальный ущерб. Нашим гражданским. Окончательно отвалившись от всего человеческого и пытаясь завалить нас трупами, залить кровью. Потому что… Потому что только Украина сможет-таки обрубить эту античеловеческую ветвь развития, отправить ее на вечное покаяние…