Глава правления Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики", соучредитель в Гуманитарной организации "Ответственные граждане" Энрике Менендес специально для "Телеграфа":

Главный вывод после 100 дней открытой войны – россия катастрофически недооценила способность Украины к сопротивлению. Сопротивляемость нашего государства, армии, общества оказалась в разы выше, нежели ожидала рф. Это привело к тому, что россиянам пришлось довольно сильно корректировать свою тактику и стратегию в Украине.

Да, агрессор достиг ограниченных успехов. Смог частично оккупировать юг, продвинуться на востоке. Смог, сравняв с землей, взять ряд городов. Но в целом продвижение россиян – не такое критичное, причем, практически на всех направлениях

Прогнозы во время войны следует делать осторожно. Я испытываю противоречивые чувства. С одой стороны – наша армия героически сопротивляется. Каждый шаг дается россиянам с огромным трудом. С другой стороны – очевидно, что несмотря на отчаянное сопротивление, а также точечные контрудары, мы продолжаем терять территории – и вынуждены отступать на некоторых направлениях. На днях потеряли Светлодарск в Донецкой области, сейчас идут бои на улицах Северодонецка – самого крупного города на подконтрольной украинским властям части Луганщины (а таковой осталось около 10%).

Россияне вгрызаются там, где чувствуют слабину. И не мытьем, так катаньем, не считаясь с потерями, пытаются захватить новые территории.

При этом переговорный процесс практически остановлен. И официальные лица об этом сказали, и по неофициальным каналам звучит информация, что серьезных переговоров не ведется. Это означает, что война имеет все шансы затянуться.

До конца лета мы точно будем видеть активную фазу боевых действий на Донбассе. А от итогов Битвы за Донбасс, как не раз отмечали военные эксперты, во многом будет зависеть исход всей этой войны.