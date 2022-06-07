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По всей рф будут прибывать гробы, за которые страна заплатит годами жизни - Макс Гадюкин

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Макс Гадюкин Макс Гадюкин
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По всей рф будут прибывать гробы, за которые страна заплатит годами жизни Новость обновлена 07 июня 2022, 05:02

Блогер, главный редактор "Петр и Мазепа" Макс Гадюкин обрисовал перспективы на будущее для россиян

Есть три военных факта, к одному из которых мы приближаемся. Но есть и другие моменты. Их почему-то не учитывают.

Ясно, что экономически войну Россия не вывозит. Легли целые отрасли. Автомобильный рынок? Не смешите, он прямо как мой мопед: оба де-факто не существуют.

На носу третий квартал. Тогда РФ предстоит познать жизнь во всех ее оттенках. Ведь пока что русским весело лепить шутки о санкциях. Гыгыкать. Орать, что "сделают только сильнее". Окей, ребята. Вот тогда и поглядим, кто чем усилился – боюсь, нам будет смешно, а вам не очень.

Логично, что на местах начнутся не те разговоры, которых ждет Кремль.

Ведь власти хотелось бы убрать саму тему войны на второй план. В то же время развивать ее. Убрать, чтобы никто не спрашивал, на**й России понадобился Северодонецк – но развивать, чтобы потом принести населению готовую победу.

А то смотрят, понимаешь, твои же новости. Но потом вместо широко анонсированного взятия Киева все видят большое и гордое ни**ра. Ну его.

Вот если повезет, тогда и покажут. Заодно получится скрыть потери более радикальным способом.

Правда, война по щелчку пальцев не заканчивается. Экономическая ж*па – наоборот, резво усиливается в темпе фламенко. Здесь логично предположить, что…

Факт №1. Русские рано или поздно захотят завершить войну.

Не, ну серьезно. Я об обычных желаниях граждан, не об официальной позиции терпил. Само собой, когда становится больно – любой захочет убрать источник этой самой боли. Так мы приходим ко второму факту.

Факт №2. Кгхм, а их власть типа спрашивать будет, да?

Не, ребята, так это не работает. Если Кремль начал войну, тебя не спросив – глупо даже мечтать о том, что он спросит тебя потом. Хоть о чем-нибудь.

Потому идея конца войны будет тлеть молча. Большей части русских дико по**й, сколько наших семей угробили их вырожденцы. И на себя им тоже по**й. Но уже чуть меньше. Особенно когда дойдет до вопросов работы, здоровья и прочего (а дойдет).

Я бы советовал экономить время. Вот Путин на первых этапах войны пытался качнуть наших солдат: мол, "берите власть в свои руки, с вами проще договориться".

Ясное дело, что никто в нынешней России власть не возьмет. Руки слабые. Ноги кривые от просиживания штанов за телевизором. В зад тоже не ткнешь – там стержень великодержавия и имперского величия.

Зато хотя бы мешать нынешней власти можно. Да, за это прилетит. Да, за это можно присесть в тюрягу. Но другого выбора нет.

Русские будут либо наслаждаться обвалом экономики и войной, либо попытаются этому помешать. Лично я ставлю на первое. Не верю, что там есть достаточное количество адекватов – буду рад ошибиться, хоть пока что и не ощущаю ошибку.

Скрытая война, не скрытая. По всей РФ все так же будут прибывать гробы, за которые страна заплатит годами жизни. Прошедшими – в плане развития. И будущими, потому что платить придется долго.

Страпо**ть Кремль в попытке остановить катастрофу можно было в марте. Теперь слишком поздно. Обвал экономики из-за войны никуда не денется, как и сама война.

Ведь в Украину уже забралась целая орда. Забрать ее не получится.

Факт №3. Кто ее отсюда выпустит?

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Теги:
#Украина #Россия #Война