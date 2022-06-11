Украинский журналист-международник Иван Яковина считает, что несмотря на ограниченные ресурсы Украины, артиллерийскую войну с рф она точно должна выиграть

Прочитал большую телегу элэнэровского артиллериста-дроновода, воюющего сейчас против Украины.

У него очень много жалоб: снаряды подвозят разных калибров, расконсервированные гаубицы работают через одну, нет связи с пехотой, огромные проблемы с беспилотниками — их остро не хватает. Кроме того, жалуется, что прибывающие из России артиллеристы часто вообще не умеют ни воевать, ни маневрировать, ни маскироваться, ни даже стрелять.

Говорит, что украинская артиллерия намного более быстро, умело и профессионально воюет, используя такие технологические достижения, о которых в РФ часто ничего даже не слышали.

В ходе чтения текста складывается впечатление, что Украина, несмотря на ограниченные ресурсы, артиллерийскую войну постепенно выигрывает, и уже наносит удары там, где ранее не могла себе этого позволить.

Очень приятно читать такое.