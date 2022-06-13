Журналист Сергей Лямец высказал свои соображения и опасения касательно так называемого плана Маршалла для Украины:

Несколько соображений о плане Маршалла для Украины

Я тоже мечтаю, что в Украину зальют сотни миллиардов, и мы заживем. Но с точки зрения критического мышления, это наши мечты. А мы должны смотреть на себя ИХ глазами.

Тут сразу вылазят неудобные моменты:

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1. Пока не вижу геополитической мотивации Запада.

План Маршалла не был проектом экономических филантропов. Это был оборонный проект — чтобы остановить экспансию СССР в разгар "холодной войны". Для этого выбрали прогрессивный метод — геополитическую, экономическую и культурную войну. Дипломатия, правила и процветание гораздо лучше борются с коммунизмом, чем тысяча слов.

Видит ли коллективный Запад угрозу в экспансии россии? Как вы знаете, не весь. Топ-государства ЕС видят гораздо большую угрозу в инфляции и "унижении путина". Для них россия — не такое очевидное зло, как для Украины, стран Балтии и Польши.

Вывод: нет единства в рядах маршаллистов. Не с кем затевать большой проект. Да и незачем. Того и гляди, все спустят на тормозах, рассказывая сказки о коррупции в Украине.

Нужно крепко подумать над мотивацией. Придумать предстоит что-то новое.

Как вариант, мотивацией может стать усиление Польши и стран Балтии, чтобы ослабить старую Европу. Украина здесь — как часть нового экономического пространства.

Еще как вариант — отжать россию с глобальных рынков и занять ее место. Чтобы со временем прихватить ее ресурсы. Но есть минус: при таком раскладе, Украина нужна как смоляное чучелко — чтобы русский медведь постоянно угрожал нам, а в ответ получал новые санкции. При такой стратегии Западу выгодно не обезопасить Украину, а сделать нас намеренно слабыми. Где-то я все это уже видел.

Ну и конечно, хороший вариант — не позволить Китаю заграбастать гигантские природные ресурсы россии. Но причем тут Украина?

Как видим, куча вариантов. Но ни один из них не предполагает, что Украину нужно срочно строить. Нам это все не годится. Нужно срочно придумать собственное будущее.

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2. В чем экономическая мотивация Запада вкладывать в Украину?

Тоже пока не вижу. Сделаю смелое предположение. Давно наблюдаю за экономической политикой США. Она гениальна и состоит в постоянном создании точек роста для СВОЕЙ экономики. Такой точкой роста был ленд-лиз. В 1940х экономика США буквально взорвалась ростом и потеснила Британскую империю с позиций ведущей экономики мира. А когда закончилась война, ленд-лиз стал нерабочим инструментом. Возник риск обвала экономики США. Тогда придумали План Маршалла. Он позволил не допустить глубокий обвал экономики США после окончания проекта ленд-лиза.

Теперь смотрим на Украину и задаем вопрос — в чем экономическая мотивация доноров? Ради чего им выделять огромные деньги из собственных бюджетов? Ответ примерно понятен: нет такой мотивации. В доброе сердце Макрона и Шольца я не верю.

Еще один момент. Зачем им строить в Украине мощную экономику? Чтобы соперничать с Европой? Чтобы создать конкурента Китаю? Долго и сложно, да и зачем? Китай уже есть.

Так что нам конечно помогут, но не сильно. Первое время Штаты и Европа могут загрузить свои компании, чтобы поставлять в Украину оборудование, топливо, оружие. А дальше — сами.

С другой стороны, зачем вынимать деньги из государственных бюджетов, если можно запустить в Украину деньги мировых корпораций? Пусть они заливают сюда миллиарды и получают прибыль. А это означает, что для них нужно создать условия. Так мы переходим к следующему пункту:

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3. Новые правила для Украины.

План Маршалла — это было навязывание новых правил жизни в обмен на помощь. Он стал началом глобализации. Началом доминирования доллара (вместо фунта). Началом единых правил торговли. Началом единых стандартов работы промышленности.

Вложив много, Штаты получили безумно много: гигантский рынок Европы, гигантский валютный рынок с доминированием доллара, гигантские возможности по ведению экономических войн. По сути, развитые страны мира поют хором, а дирижирует концертом Вашингтон.

Глядя на Украину, мы должны признать: с точки зрения глобализации мы очень мелкая цель. Чтобы получать зерно и масло — достаточно открыть море. Рынок сбыта крупный (33 млн человек), но не настолько, чтобы ради него напрягаться. Поэтому нам предложат выбор, от которого мы не в силах отказаться: присоединиться к существующим правилам игры цивилизованного мира, чтобы занять свое почетное место в мировом разделении труда.

Украину, скорее всего, пустят по пути Ирака. Никаких золотых гор и всеобщей занятости. Вкладывать будут только в то, зачем мы им нужны, и всегда с учетом риска нового нападения россии. А значит: аграрка (предполагает доступ к морю), газовые месторождения, строительство. Ну и айтишники. В сумме, получается небольшое количество рабочих мест для украинцев. Пока не вижу, как решится проблема заробитчан — наверное, украинцы продолжат ездить на клубнику. Депопуляция и все такое.

На практике, нам спустят жесткий перечень заданий. Например, жесткий западный контроль над судебной системой Украины, защита западных инвестиций, НАБУ и Шмабу, антимонопольное законодательство, открытый рынок природных ресурсов и аграрки. Украине придется сдаться.

Как по мне, это хорошо. Мы жили при олигархах и ворах во власти, они ни на что не способны. Любые программы в духе "сами справимся" не реализуются потому, что те-кто-могут-справиться не способны прийти во власть. На них нет запроса. Есть запрос на распил. Во власти всегда ставленники местечковых групп влияния, которые плодят очередное воровство. Не вижу способа, чтобы это изменилось.

Вывод: нужно принять чужие правила игры, и точка.

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4. Откуда деньги?

Это самый интересный вопрос. Наши парни из околобанковой уже раскатали губу на триллион, чтобы влить их в очередную "Большую стройку". Только откуда?

Если Запад будет тратить деньги своих налогоплательщиков, контроль будет жестким. Видосиками тут не помочь.

Идеальным было бы изъять часть активов россии — своего рода контрибуция. Но и при таком раскладе Украине деньги никто не даст. Скорее всего, их пустят на стимулирование экономик США и Европы, или на погашение долгов. Зачем кормить украинцев, если нужно кормить американцев и европейцев?

Вывод: "Большую стройку" придется делать по старинке, из своего бюджета. Выпускайте Гетьманцева.

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5. Мировое гражданское общество.

Сейчас я дам мощную порцию наивности. В странах Запада есть избиратели, а это живые люди, которые выдвигают требования к своим политикам. Шольц уже поплатился за то, что не хочет помочь Украине. Макрон тоже поплатится. То есть, истинные союзники Украины — это обычные граждане США и Европы.

Но как только закончится война, люди перестанут помнить об Украине. С ними нужно поддерживать контакт. Как? Самое время подумать. Не зря кремль строил сети телеканалов и сайтов, чтобы двигать свои тезисы. Если Украина хочет влиять на западных политиков — придется делать то же самое. Сейчас самое время.

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Общее итого: некий план точно будет. Некие деньги точно будут.

P.S. Я тут не вспоминал о Британии. Ну, бриты молодцы. Правда, золотых гор у них нет. План Маршалла для Украины — точно не их история.