Замминистра инфраструктуры Мустафа Найем о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС:

Статус кандидата – это не подарок и не одолжение.

Мы за него заплатили.

Просто, если вдруг вы забыли, всего каких-то девять лет назад наша страна была очень плохо замаскированной колонией.

У кремля тут был полный карт-бланш – от них зависели наши политики, партии, экономика, армия и спецслужбы. Запрет какого-то мелкого чинуши из роспотребнадзора на импорт конфет мы называли торговой войной, а каждый декабрь мы с ужасом ждали новой цены на газ; и пока ждали, наша внешняя политика многовекторности зигзагами петляла между Москвой, Берлином и Вашингтоном…

А потом кому-то очень захотелось всех победить. Тупица.

В итоге мы станем первой и единственной страной, граждане которой за членство в Евросоюзе отдавали свою жизнь. И да, наверное, мы не идеальный кандидат. Но идеальные там закончились году еще в девяносто пятом.

Просто, если бы нас услышали, когда мы сначала робко стучали, а потом настойчиво били в дверь кулаком — в 2005-м, в 2008-м или даже в 2013-м, то, возможно, в 2022-м не было бы ни десятков тысяч раненных и убитых, ни миллионов беженцев, ни территориальных споров…

А сегодня мы уже сами за это заплатили.

Заплатили дороже всех, кто уже в клубе.