Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко прокомментировал прогнозы российских экспертов касательно личности наследника путина на посту президента рф:

НАЗВАЛИ ЧЕТЫРЕ КАНДИДАТА НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ПОСЛЕ СМЕРТИ ПУТИНА

Это сказали российские эксперты. Они часто любят говорить о "наследнике" и очень ждут смерти Путина. Вообще в Кремле все ждут смерти Путина и поэтому очень его хвалят и славят. Это нормально…О мертво или хорошо, или ничего

Есть четыре наиболее вероятных кандидата – Сергей Кириенко, Сергей Собянин, Дмитрий Медведев и Николай Патрушев.

Сергей Кириенко – первый заместитель руководителя Администрации президента РФ, фактически глава внутриполитического блока Кремля

Сергей Собянин – мэр Москвы с 2010 года (на этом посту заменил Юрия Лужкова).

Дмитрий Медведев – заместитель председателя Совета безопасности РФ, глава партии Единая Россия. Медведев уже находился в кресле президента РФ с 2008 по 2012 годы.

Николай Патрушев – секретарь Совета безопасности РФ.

Действительно в Москве уже пору лет говорят о кандидате Собянине. Но там есть одна большая проблема. Его просто ненавидят две Башни Кремля, которые очень связаны из силовых структур. Сложно в такой ситуации Собянину занять пост Президента России имея таких врагов рядом. Что касается Медведева это скорее шутка. Кириенко и Патрушев — это скорее "игроки на поле". Они хотят, но они понимают, что конкурентов очень много. Действительно "наследника" ищут и спорят. Беда в том, что очень много желающих и очень много врагов кругом.

История повторятся. Как в свое время все Политбюро (точнее Президиум ЦК КПСС) ждало смерти Сталина, а потом и началось: Берия, Маленков, Молотов, а потом и Хрущев, который с начала выиграл, а потом проиграл. То же самое и сейчас. Будет новое лицо, которое сейчас неинтересное и малопонятное, как в свое время был Леонид Брежнев.