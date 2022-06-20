Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко, специально для "Телеграфа" рассказал, что россии более интересен саммит НАТО, а не ЕС

Для Украины с 20 июня начинается историческая неделя, заявил президент Владимир Зеленский в своем очередном видеообращении. Понятно, что речь шла о саммите Европейского Союза 23-24 июня. Тот самый, на котором лидеры ЕС могут утвердить рекомендации Европейской Комиссией о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

А еще Зеленский предупредил, что россия на этой неделе может действовать более активно-агрессивно. С моей точки зрения, рф может действовать более агрессивно не из-за саммита ЕС, а в ожидании результатов саммита НАТО, который состоится в конце июня, то есть, на следующей неделе, в Мадриде.

Уже известно, что обсуждать там будут войну в Украине, а также – новую стратегию Альянса, в том числе касательно россии.

Именно саммит НАТО и его решения являются принципиально важными, с точки зрения рф, а не саммит ЕС.

В россии, думаю, отлично понимают несколько моментов.

Первый – даже если Украине предоставят статус кандидата в члены ЕС, это ничего не значит. Мы знаем судьбу кандидатства той же Турции, имеющей подобный статус уже более 20 лет.

Второй – даже если Украина получит статус кандидата в ЕС, не факт, что к тому моменту, как выполнит все нужные условия, Евросоюз вообще будет существовать (в том числе в силу центробежных процессов, которые там уже наблюдаются).

Именно поэтому к предоставлению Украине кандидатского статуса в рф относятся достаточно спокойно.

А вот те или иные активности НАТО для россии куда более важны и, с точки зрения Кремля, опасны.

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Я не сомневаюсь, что Украине предоставят статус кандидата. Другой вопрос, что Украина получит после этого, кроме морального удовлетворения. Потому что, с моей точки зрения, в случае с ЕС есть лишь два состояния: состояние членства – и все остальные.

Нам уже говорили, что мы являемся аспирантами, хоть такого статуса нет. Твердили, что есть перспектива членства. Мы уже подписывали Соглашения об ассоциации, которое ни к чему хорошему не привели.

То есть, подчеркиваю, есть членство – и есть все остальные состояния, которые ничего особо не значат.

Вот когда действительно будет стоять вопрос о членстве Украины в ЕС – тогда можно будет откупоривать шампанское. Не ранее…