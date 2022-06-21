Медиаэксперт, бывшая заместительница министра информполитики Татьяна Попова специально для "Телеграфа" назвала направление, в котором нужно поработать украинским дипломатам

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил о потребности Украины в собственной внешней политике в отношении стран Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и других стран мира.

Как признал глава государства, ранее они оставались без "требуемого внимания".

И это, действительно, так. Названные страны были всегда странами второй или даже третьей группы интересов для Украины.

Еще когда я была замминистра информполитики, Кабмин поручил нам заниматься коммуникационными вопросами с заграницей. Но продлилось это недолго — у нас сразу господин Чалый, который тогда в Администрации президента Порошенко занимался международными вопросами, эти полномочия забрал. В итоге за Министерством информационной политики оставили только программу Embedded journalism для военных атташе НАТО и запуск телеканала за границу – на диаспоры.

Но на первой встрече я тогда еще успела запросить МИД, чтобы прислали данные о том, как часто наши посольства выходят к прессе.

И оказалось, что из 100% только 50% давали хотя бы небольшие интервью и публиковали некие заметки в местной прессе. Причем, из этих 50% процентов половина (то есть, 25%) делали это всего раз в месяц, остальные – по крайней мере, раз в неделю.

Такова была ситуация на начало 2015 года. И когда при поездке 17 замов министра по евроинтеграции для отчета в Брюсселе, в штаб-квартире Евросоюза, бельгийский офис "Радио Свобода" задал мне вопрос "Почему нет эффективного продвижения интересов Украины за границей?", я ответила, что этим решил заниматься исключительно МИД. И у него не очень с продвижением наших интересов.

Тогдашний наш посол в ЕС, господин Елисеев, даже не организовал нам пресс-подхода. Нам пришлось это организовать самим, через Укринформ, хотя бы 5 журналистов, чтобы мы могли выйти с заявлениями — чем закончились наши переговоры.

После этого и Чалый, и тогдашний глава МИД Климкин жаловались президенту Порошенко на меня – почему, мол, Попова дает интервью на тему недостаточно эффективной работы украинского дипломатического корпуса.

И вот эти самые 50% не эффективно работающих в коммуникационной сфере украинских дипломатов и были как раз в странах Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии. Практически все украинские послы были неактивны там в медийной площади. Тогда как Россия и там, и везде тратит сумасшедшие средства на продвижение своих нарративов, своих интересов.

Учитывая, что сейчас интерес к Украине повышен во всем мире – мы, конечно, просто обязаны проявлять максимальную активность всеми возможными способами. В том числе дипломатическими. Следует приложить все силы, чтобы новые и новые страны поддерживали нас в ООН, нашу честную, правдивую позицию в ракурсе российского вторжения. Так что логично и резонно требование Зеленского усилить соответствующую работу. Учитывая скорость, с которой Офис президента, МИД, увольняют не проявляющих достаточную активность послов, я надеюсь, что ленивая позиция украинской дипломатии на ряде направлений сойдет на "нет". Послы должны быть активны, отстаивая интересы Украины.