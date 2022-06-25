Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда прокомментировал ситуацию с РБ и белорусами

О Беларуси и белорусах

Не братья, соседи. Вряд ли скоро будут другие.

Не часть "триединого славянского народа", а нация со своей историей с собственными проблемами.

Нет, не украинцы, но и не россияне.

Проблемы с изучением белорусского языка, потому что и русский является государственным.

Там не все за Лукашенко, но полицейский аппарат мощный: более тысячи политзаключенных, сотни тысяч уехали из страны.

Дипломатические отношения не разорваны.

В 2021 году Украина проспонсировала режим Лукашенко на 3 миллиарда долларов – битум, бензин, электроэнергия.

Украинской диаспоры не видно. Кстати, не только в Беларуси.

Тезис о "внутренней оккупации Беларуси" популярен в среде белорусской оппозиции.

Юридическую возможность нанести ответный удар Украина вряд ли имеет…

В жизни все не так, как на самом деле. Это не я, а Станислав Ежи Лец сказал.