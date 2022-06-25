О Беларуси и белорусах. Не братья, соседи - Евгений Магда
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Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда прокомментировал ситуацию с РБ и белорусами
О Беларуси и белорусах
Не братья, соседи. Вряд ли скоро будут другие.
Не часть "триединого славянского народа", а нация со своей историей с собственными проблемами.
Нет, не украинцы, но и не россияне.
Проблемы с изучением белорусского языка, потому что и русский является государственным.
Там не все за Лукашенко, но полицейский аппарат мощный: более тысячи политзаключенных, сотни тысяч уехали из страны.
Дипломатические отношения не разорваны.
В 2021 году Украина проспонсировала режим Лукашенко на 3 миллиарда долларов – битум, бензин, электроэнергия.
Украинской диаспоры не видно. Кстати, не только в Беларуси.
Тезис о "внутренней оккупации Беларуси" популярен в среде белорусской оппозиции.
Юридическую возможность нанести ответный удар Украина вряд ли имеет…
В жизни все не так, как на самом деле. Это не я, а Станислав Ежи Лец сказал.
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