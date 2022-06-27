Политический обозреватель, парламентский журналист, автор портала "Телеграф" Юлия Забелина отреагировала на статью "Украинской правды" о Людмиле Денисовой

Увидела пост в ленте о статье УП об экс-омбудсменке Денисовой и пошла читать сама. Извините, но я чуть-чуть, мягко говоря, не понимаю таких публикаций. Сразу скажу — пост не в защиту Денисовой, к ней есть за что придираться, и если следующий Уполномоченный будет лучше справляться со своими обязанностями, то я только за. Потому что я помню также, как это назначение происходило.

Итак, в статье Денисову обвиняют во лжи, мол, она придумывала свои рассказы об изнасиловании со стороны российской армии и никоим образом не смогла их подтвердить правоохранителям. И сами правоохранители вроде бы не нашли подтверждения ее словам. Как и тому, что на горячую линию омбудсмена, которую возглавляла дочь Денисовой, действительно обращались пострадавшие, которые и рассказывали это все. То есть основной месседж, как я понимаю — все эти рассказы о жутких деталях — выдумка, придуманная Денисовой и ее дочерью.

Сразу скажу, что некоторые психологи выражали мне свое возмущение по поводу деятельности дочери Денисовой — ее интервью, смакования деталей изнасилований. И по поводу рассказов Денисовой есть вопросы, именно поэтому я поддержала обращение по поводу возмущения ее риторикой.

Но. Во-первых, омбудсмен в Украине независим от всех ветвей власти, поэтому с кем он должен координировать свою деятельность (в статье говорится, что Денисова не согласовывала свои высказывания и рассказы с другими представителями власти)? Я знаю, что власти не нравилась ее самостоятельность в этом плане и отсутствие согласования месседжей, но по закону омбудсмен независим. Если вы хотите привлечь к ответственности, то пусть это делают соответствующие органы.

Во-вторых, и в самом деле главное!!! Такими публикациями создается хорошая основа для того, чтобы говорить, что в Украине врут о преступлениях со стороны российской армии. Я представляю, как это разнесет пропаганда рф. Как можно в тексте обвинения во лжи относительно столь важного вопроса опираться только на анонимные источники? То есть, это сейчас обесценивание преступлений сексуального характера? Типа россияне этого не делали? А как это удалось исследовать, учитывая (и я это знаю хорошо) что некоторых пострадавших женщин сразу отвезли в Европу? То есть они уехали и НЕ МОГЛИ дать показания в Украине или попасть к врачу (о чем говорят источники издания), так что хотя бы поэтому статистика не полная.

Есть еще другое и хорошо было бы хотя бы поинтересоваться этим, раз мы к сожалению с этим должны работать: не все пострадавшие от сексуального насилия обращаются в официальные органы! Пострадавшие в таких случаях считают себя грязными, недостойными, виноватыми, потому что не понимают, почему это произошло именно с ними, цепенеют, психика может вытеснять это, в этом отличие сексуального насилия во время войны и в мирное время. Я так пишу, потому что профессионально это изучаю. И, в общем-то, не только поэтому.

Кроме того, знаю о друзьях знакомых, которые не обращались к стражам порядка с заявлениями, в Офисе генпрокурора недавно было где-то три официальных заявления от пострадавших, но разве это означает что есть только три случая изнасилований? Нет! И как можно проверить все происходящее на оккупированных территориях? Хорошо об этом написал и Даниил Мокрик:

"Я не сомневаюсь, что Денисова где-то вела свою "информационную кампанию", и разбирайтесь с ней, без вопросов! Мешала она чему-то, не мешала, Но дело не об этом!"

Дело об отбеливании армии р*шистов, реально творивших и творящих ужасы в Украине. И такие публикации сейчас вредны. Потому что тогда можно будет говорить, что вы и Бучу придумали, и Мариуполь. Этот кейс можно использовать для этого.

Я понимаю, что осторожность должна быть, но не так это нужно делать. Такие публичные публикации вредят. И я не понимаю логики издания.