Известный украинский волонтер Роман Доник прокомментировал посты уставших от войны украинцев в сети:

Немного вкрувливает стон и плач "вдруг осознавших" что война. И стонут все организованнее и громче. Их сейчас каждый день все больше. В основном о том, что в Харькове каждый день обстрелі, а никто на это не реагирует. Что обо всех городах говорят, а вот о том, что "в Харькове ад" каждый день никто не вспоминает. Ну и как всегда — где пво, где арта, где вот чего хочет видеть каждая девочка возле своего подъезда. При чем очень громко об этом орут прозрешие 24.02. Оно вроде для них, уже фатит. Погеройствовали, фоточек уже много, некоторые даже ВСУ помогали, пора и завязывать. Выключайте войну, потому что барышни устали и хотят, чтобы было как 23.02.

Плохая новость. Даже две. Три. Первая – война не выключится, пока не победим. Вторая. Если обстреливают, это хорошо. Тупо цинично хорошо. Потому что Рубежное и Северодонецк уже не обстреливают. Как и Херсон, кстати. Зато людей похищают среди бела дня. И убитых и изнасилованных никто сосчитать не может.

И третье. ПВО работает. И долетает не все. Далеко не всё. И долетает, потому что Белгород совсем рядом. А от арты вообще нет никакого ПВО. И ничего с этим пока не поделать. Вот так есть. Безумный сосед. И это сейчас надолго. Вплоть до победы.