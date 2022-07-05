Военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец рассказал о проблемах стран Запада с военной мощью

Значит по поводу поставок западного вооружения и военной техники в Украину… А также почему бункерный долб**б спешит "посадить" Украину за "стол переговоров" путем нанесения поражения ВСУ к осени.

Все эти вопли наших не очень осведомленных граждан на тему "скромный Запад не дает нам оружие (мало дает), потому что сс*тся спровоцировать Путина на третью мировую войну…", или еще есть разновидность — "… они не хотят победы Украины", или "…почему нам не дали оружие до вторжения?"… лишь отчасти имеют под собой реальную основу. Здесь нужно кое-что объяснить…

На самом деле Запад действительно пока не хочет никакой весомой зарубы с кремлевским долб**бом. Но не потому, что с**тся его на самом деле, или считает, что он якобы сумасшедший и может еб**ть ядреной "головкой". А совсем по другой, гораздо проще, причине… Оборонная сфера в странах Запада до вторжения была в крайне заброшенном состоянии… Лишь два факта, чтобы вы понимали уровень этого упадка…

Еще до недавнего времени, Великобритания за 8 дней не очень интенсивных военных учений умудрялась выстреливать весь свой стратегический запас артиллерийских снарядов. Аналогичные запасы США в течение последних 5 лет были сокращены на 50%, а в американском парламенте уже который год пытаются осмыслить "крайне позорное" состояние их ядерных сил. О состоянии Бундесвера и армии Франции, я даже не упоминаю (последний доклад в Бундестаге на тему современного состояния немецкого войска был назван тамошними журналистами не иначе, как скандал). Решение Шольца потратить около 100 млрд. евро на Бундесвер в течение ближайших 5 лет "свалилось" на немцев не на пустом месте.

Об остальном я даже не вспоминаю…

Последние годы, Запад упорно и последовательно сокращал свой оборонный потенциал — от количества боеспособных "юнитов", до системных предприятий и организаций, способных вооружить, снарядить и подготовить этих "юнитов" в значительном (т.е. стратегическом) количестве.

Причины, по которым так произошло и почему ОПК коллективного Запада оказался в положении, из-за которого дедушка Байден вынужден лично переться на завод, где производят "Джавелины", чтобы стимулировать его, разнообразные и весомые.

Но я на них сейчас останавливаться не буду… не в них дело. Я это все веду к тому, что в такой ситуации у Запада нет никакого резона загрызаться с кремлевским долб**бом. Просто потому, что в стратегическом смысле он пока не может отреагировать на его посягательство надлежащим образом. Его военный потенциал да, преобладает соответствующий российский… но не достаточно, учитывая еще наличие посягательств на мировое лидерство китайских "товарищей", и необходимость периодически навешивать фигурных пиз**лей разного рода Башарам Асадам и разным там северо-корейским Кимам…

Долб**б об этом знал… потому и поспешил с нападением на Украину, надеясь, что реакция Запада будет хилой и исключительно формальной… и ему, "пока благоприятная обстановка", удастся решить главный свой вопрос — "возродить российскую супердержаву"

Но он ошибся… И ошибся в главном, то есть в стратегическом отношении. Запад (или лучше сказать, те, кто там главный) на самом деле никогда не питал иллюзий на счет Кремля. Они этих чертов выучили и знали в совершенстве…

И у них по отношению к этим "скрепонутым мессианцам" был план. Я его уже описывал неоднократно…

Украина только повод вступить с ними в поединок и так, чтобы Кремль и долб**б при этом стали для мира абсолютным злом, но для этого еще рано. Запад только начал восстанавливать свою (собственную) военную мощь на том уровне, которая раздавит этого балбеса быстро, неотвратимо и гарантированно.

Кому интересно – посмотрите динамику оборонных бюджетов и объемы госзаказов в оборонной сфере ключевых стран Запада. Как раз к осени (а в отдельных случаях в следующем году), они выйдут на "проектные мощности" (самое интересное, что эти изменения на Западе начались до начала вторжения кремлевских уеб**й на нашу территорию).

Поэтому нам сейчас дают оружие и снаряжение (которые могут дать), чтобы мы только держались и не сдулись. Что, кстати, мы, к удивлению Запада, делаем с этими жалкими объемами ОВТ, которые они нам передают, превосходящими темпами. Не ограничиваясь упорной обороной, а иногда раздавая кремлевскому стаду громких и ощутимых пощечин… как это было под Киевом.

Вспомните, сначала было только то, что очень удобно подходило для активной партизанской войны (разведка и эксперты Запада в свое время ошиблись и не верили в устойчивость Украины, точнее – в ее способность сохраниться под кремлевским нашествием, как целостное и централизованное государство). Темы с ПВО, дальнобойными (более-менее) ракетами, гаубицами и бронетехникой появились только тогда, когда на Западе поняли, что "ты смотри, какие упертые".

"Почему не давали оружие до нашествия, если знали заранее?" (потому что нельзя было, мы были не готовы к прямой конфронтации с долб**бом по разным причинам)

"Почему сейчас даете мало?" (потому что самим пока не хватает…)

"Когда дадите больше?" (когда разгоним свой ВПК до проектных мощностей, чтобы возможно было долб**ба гарантированно закатать в асфальт… поэтому пока держитесь, вот вам немного "для поддержки штанов")…

Вот откуда заявления целого ряда официальных лиц Запада, включая лиц "первого ряда", о длительной войне и борьбе с агрессором.

В этой схеме одно плохое для нас — все это оплачивается и поддерживается ценой жертв Украины, ее народа…

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