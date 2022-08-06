Украинские воины сейчас творят историю, их не победить - Анна Молчанова
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Заместитель шеф-редактора OBOZREVATEL Анна Молчанова о том, почему проигрыш россии в войне — неминуем
Украинцев не победить. Можно кого-то убить, но сломить — исключено. Это не пустое утверждение, а констатация. Сегодняшние реалии.
Я знаю тех, кто ранее попал в плен, перенес пытки и сейчас снова защищает нашу страну.
Знаю тех, кто думал, что свое уже отслужил и много лет жил относительно мирной жизнью. Имел свой бизнес, семью, которая не имела представления о его прошлом и т.д.
Я знаю тех спецов, кто был травмирован во время службы и думал, что все. Старался не вспоминать пекло. Но нет — время пришло.
Я знаю воинов со слуховыми аппаратами и даже протезами. И они, уж поверьте, сейчас занимаются вовсе не "перекладыванием бумажек".
О том, что они сейчас делают, потом напишут книги.
Они. Творят. Историю.
Черта с два вам, русские, а не Украину.
Источник — Facebook Анны Молчановой
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