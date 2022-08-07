Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов специально для "Телеграфа" оценил последние перемещения сил рф, и какой шанс они дают для Украины

Первая неделя августа прошла под знаками нескольких важных процессов в ракурсе российско-украинской войны.

Основной – это перегруппировка российских войск с Востока на Южное направление. Агрессор усиливает Херсонскую группировку войск, набивая ее под завязку всем, что может собрать с других направлений или переправить из Крыма.

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На Восточном фронте по факту осталась группа, которая воюет в Песках и две группы, которые активно штурмуют Бахмут и Авдеевку. На большее ресурсов не хватает. Это можно считать тем фактором, который определит и следующую неделю.

Концентрация войск противника на Херсонщине автоматически переносит туда все основные процессы. Либо российским военным придется удерживать позиции при возможном украинском наступлении, либо они попробуют штурмовать Николаев. Менее вероятно, что Одессу.

Но неудачный штурм Николаева с большими потерями для РФ чревато большими рисками украинского контрнаступления на Херсон. Не снята с повестки дня задача по наступлению на Запорожье. Что тоже требует ресурсов, которых Кремлю на украинском фронте уже явно не хватает. Хороший момент для украинского контрудара там, где русские не ждут…