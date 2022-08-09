Для Amnesty International дна не существует - они писали доклад со слов пленных украинцев

Украинский политолог и блогер Кирилл Сазонов отреагировал на новые подробности о подготовке скандального отчета Amnesty International

Новые подробности подготовки скандального доклада Amnesty International показывают, что дна вообще не существует. Это уже какой-то запредельный цинизм. Достойный пропагандистов Киселева, Соловьева, Симонян, Гебельса, Пескова и прочих столпов цинизма в пропаганде. Это просто… очень трудно сформулировать цензурно. Но я попробую. Итак, как сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, Amnesty International использовали для подготовки скандального отчета показания людей, находившихся в фильтрационных лагерях и "тюрьмах" на временно оккупированных территориях.

Еще раз? Потому что я сразу сам не поверил и пропустил информацию как бред. Так что повторим, мне тоже для понимания лучше повторить. Amnesty International использовали для подготовки скандального отчета показания людей, находившихся в фильтрационных лагерях и "тюрьмах" на временно оккупированных территориях. Понятнее не стало, но как минимум перестал хватать ртом воздух и могу это попробовать понять. То есть оккупанты захватили украинскую территорию. Факт? Разгромили жилые кварталы, убили мирных жителей и так далее. Тоже факт. Оставшихся мирных жителей в тюрьму либо в фильтрационные лагеря. С постоянной и реальной угрозой пыток, насилия, смерти. Все это в полном ассортименте и вообще без проблем.

Никто не заступится, никто не пожалеет. Могут убить просто от скуки. Как в концентрационных лагерях середины прошлого века Германии или СССР. И вот тут вдруг появляется представитель Amnesty International. И спрашивает то ли у зэка, то ли у смертника, то ли просто у узника с туманными перспективами, что тот думает про действия ЗСУ? А что про оккупанта? Ну, нормально же общаемся? Рядом ухмыляется надзиратель с плеткой и пассатижами, но представителю Amnesty International нестрашно. Ему лично ничего не угрожает. Бесправному лагернику на оккупированных территориях угрожает все. Даже если он даст те ответы, которые устроят администрацию, у него никаких гарантий. Могут избить или покалечить. Мол, говорил правильно, но вяло без огонька. Могут похвалить и дать лишний батон хлеба на семью.

Сотрудника Amnesty International эти мелочи не волнуют, он показания записал и поехал в отель. Писать отчет для доклада. Представляете себе в 1942 в Бухенвальде корреспондент или представитель влиятельной организации спрашивает лагерника – а как вам комендант? Добрый человек или обижает? А войска союзников Антигитлеровской коалиции, они правы или не всегда? А сзади улыбается палач из СС и подбадривающее подмигивает. Давай, мол, расскажи все. Не стесняйся. Времени у нас потом полно. Вот такая история доклада. Такой вот сбор информации "в поле". И кем в данном случае считать Amnesty International, как организацию? Кем считать сотрудников Amnesty International и с кем сравнивать? Да, и кем считать доноров этой организации? Спонсором кого?