В войне произошел перелом, у путина осталось два козыря, и оба плохие - Виктор Бобыренко
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У путина еще есть шансы склонить победу на свою сторону, но цена будет слишком высокой
О Новофедоровке
Другой ракурс.
Да, у нас получилось интересно постебаться с тупенького врага.
Но немногие заметили основное.
Старшие 45 лет помнят, как нас учили в еще советской школе: Сталинград – эта начала кареннова перелома в великойотечественнойвойне.
Вот. Там же Красная армия перехватила инициативу у Вермахта. Ну а после Курской дуги уже окончательно оказалось – Красная армия будет теперь решать где и когда она будет наступать.
Это называется перехватить стратегическую инициативу.
И вот мы ее перехватили.
Теперь не мы будем прятать наши самолеты от возможных ударов – теперь это будет делать враг.
Теперь мы будем бить по их тылам, скоплениям, штабам. Когда мы захотим и где захотим.
Мы уже давно это делаем. Но сейчас это стало слишком очевидно.
Это коренной перелом в войне.
Война пересекла свой экватор.
Теперь вопрос, когда именно посыплется
Вермахт, российская армия – вопрос времени.
У врага осталось два козыря: либо жахнуть тактическим ядерным оружием для страха, либо объявлять на россии мобилизации.
И первый и второй шаги для режима путина – плохие.
Но иначе – мы можем биться об заклад – россияне посыпятся до Рождества, или после?
Когда проходите Экватор, сначала все незаметно.
Но потом оказывается, что вместо Ковша в небе – Южный крест.
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