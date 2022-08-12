В войне произошел перелом, у путина осталось два козыря, и оба плохие

У путина еще есть шансы склонить победу на свою сторону, но цена будет слишком высокой

О Новофедоровке

Другой ракурс.

Да, у нас получилось интересно постебаться с тупенького врага.

Но немногие заметили основное.

Старшие 45 лет помнят, как нас учили в еще советской школе: Сталинград – эта начала кареннова перелома в великойотечественнойвойне.

Вот. Там же Красная армия перехватила инициативу у Вермахта. Ну а после Курской дуги уже окончательно оказалось – Красная армия будет теперь решать где и когда она будет наступать.

Это называется перехватить стратегическую инициативу.

И вот мы ее перехватили.

Теперь не мы будем прятать наши самолеты от возможных ударов – теперь это будет делать враг.

Теперь мы будем бить по их тылам, скоплениям, штабам. Когда мы захотим и где захотим.

Мы уже давно это делаем. Но сейчас это стало слишком очевидно.

Это коренной перелом в войне.

Война пересекла свой экватор.

Теперь вопрос, когда именно посыплется Вермахт , российская армия – вопрос времени.

У врага осталось два козыря: либо жахнуть тактическим ядерным оружием для страха, либо объявлять на россии мобилизации.

И первый и второй шаги для режима путина – плохие.

Но иначе – мы можем биться об заклад – россияне посыпятся до Рождества, или после?

Когда проходите Экватор, сначала все незаметно.

Но потом оказывается, что вместо Ковша в небе – Южный крест.