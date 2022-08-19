Журналист Ирина Ромалийская рассказала, с чем приходится сталкиваться жителям временно оккупированных россиянами территорий

Зарисовки с оккупированных территорий.

* Российские оккупанты устраивают облавы. У них есть списки нелояльных. Зашли в 6 утра к одному человеку, который отказался работать на оккупационную власть. Потребовали, чтоб пел гимн России. Иначе будут стрелять в ноги. Он ответил, что не знает его. Заменили на "Катюшу".

* Выставляют в городах и сёлах блокпосты неожиданные. Останавливают машины. Человек выходит открыть багажник, на него уже нацелены дула автоматов. На всякий случай.

* Пришли в дом, где остались в основном пенсионеры. Требуют, чтоб те платили наличкой за свет и газ. Женщины против. Говорят, что получают украинскую пенсию в гривнах на карточки. Возмущаются, что это им Украина даёт свет и газ и не будут платить русским оккупантам. "Даже ж квитанций никаких не дают!", — возмущаются мне. Одна испугалась и заплатила. Вторая отказалась.

* У предпринимателя есть торговая точка. Решил сдать ее. Пришёл с потенциальным арендатором в бердянский опорный пункт оккупантов, чтоб оформить. Сказали, что обоим нужно получить российский паспорт. Без этого — никак.

* Врачам в больнице предложили остаться работать. Но при условии — все должны получить российские паспорта. Кто-то согласился. Кто-то отказался. Уволили.

* Ехал выпивший за рулём. Остановили оккупанты. Забрали. Избили. Подержали пару дней, отпустили.

* Вёл местный паблик. Забрали. Больше месяца держали. Отдали, когда попросил уже его маленький ребёнок. Избит сильно. И видимо.

И эти истории мне рассказывают люди с разных оккупированных населённых пунктов. Каждый день. Ад. И постоянное ощущение страха.

На фото — мост в моем родном Приморске. На моей родной улице Морская.

Источник: Facebook-страница Ирины Ромалийской