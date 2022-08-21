Украинский блоггер, соучредитель партии "Демократический Топор", капитан ВСУ Виктор Трегубов о гибели дочери российского пропагандиста Александра Дугина Дарьи Платоновой:

Насчет Дугинской дочери.

1. Нравственный аспект. Я не сторонник винить детей в грехах родителей. Но этот человек набрал собственных грехов как раз на скорую смерть, так что сдох и ладушки. То, что Дугину больно, здесь разве что приятный бонус.

2. Да, вероятно, завалили свои же в пределах внутренней разборки.

3. Я не верю, что россияне попытаются это использовать для возбуждения ненависти против украинцев — мол, они уже и в России бьют. Причин здесь несколько, и главная из них — сейчас вся российская пропагандистская машина работает ровно на возвратный нарратив, а именно на доказательство того, что в Белгороде, Курске и Крыму, который они считают своим, ничего серьезного не происходит. Хотели бы показать злых украинцев — показали воронку под Джанкоем и рассказали бы, что там был детский дом. А так они наоборот очень стараются, чтобы россияне не узнали о том, как может прилететь им лично.

Если ошибаюсь — скоро узнаем.

Источник: страница Трегубова в соцсети Фейсбук.