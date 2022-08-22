Политический психолог Светлана Чунихина сравнила провал российской разведки с украинскими выборами

WP рисует эпичную панораму поражения русской разведки в Украине накануне войны. Годами вражеские спецслужбисты прикармливали агентов внутри украинских структур и инфраструктур. И "агенты" охотно брали все деньги и давали все обещания, судя по всему. Но в час Ч никто из них с цветами не вышел. Провал, скандал, позорище.

Хотя этот фасончик хорошо известен любому, кто прошел через украинские выборы на мажоритарном округе хотя бы раз.

Избиратели радостно ходят на встречи со всеми кандидатами. Слушают. Кивают. Проявляют живейший интерес. Берут все, что дают. Потом просят ещё немного сверху и тоже берут. Кивают. А в день выборов голосуют как хотят.

И ничего личного.

К счастью, русские разведчики в выборы не верят.

И поделом им.

Источник: Чунихина в соцсети Фейсбук.