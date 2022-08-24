Украинский журналист Юрий Бутусов объяснил, что для него означает этот большой государственный праздник

Наш враг думает, что страна – это только технология, и флаг, язык, идеология – это простое переодевание. Сталин измерял силу веры в количестве дивизий, а Путин измеряет количеством ракет.

Наш враг думает, что власть назначается кем-то, что символы властью рисуются, а вера кому-то во власти служит. Так жили в развалившемся СССР.

Наш враг думает, что страх сильнее достоинства, потому что сломать кости легче чем убеждения. Так воспитывали в КГБ самого Путина.

Но Независимость — это та сила, которая без каких-либо приказов и призывов вывела сотни тысяч в очереди военкоматов и десятки миллионов — на обеспечение этой борьбы.

Независимость — это та сила, которая мотивирует людей с бутылками с зажигательной смесью атаковать танковые колонны и с автоматами держать окопы под ураганным огнем.

Независимость — это та сила, которая заставляет работать, несмотря на бомбардировки и платить налоги своей стране.

Потому что Независимость – это самостоятельность и ответственность.

Вера в себя, вера в живущих рядом – это выбор будущего. Есть риск, что будущее будет смертельно опасно, но гораздо больший риск, что твое будущее не будет зависеть от тебя.

Но это не о нас, мы свою волю не изменим. И мы, украинцы, построим страну, достойную доверия тех, кто отдал за нее свою жизнь, достойную детей и родителей погибших героев. Страну, которую мы усовершенствуем на тех же принципах, которые заставляют нас идти в бой.

С Днем Независимости.

Источник: Facebook-страница Юрия Бутусова