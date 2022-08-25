Эксперт фонда "Майдан иностранных дел", соучредитель "Института Черноморских стратегических исследований", эксперт по вопросам оккупированных территорий Юрий Смелянский специально для "Телеграфа":

Во вторник, 23 августа, в День Государственного Флага Украины, наша страна провела второй саммит Крымской платформы.

В нем приняло участие представители 60 государств. Это больше, чем на первом саммите год назад, но меньше, чем голосуют "ЗА" при рассмотрении резолюций по Крыму на заседаниях в ООН. Последний раз за резолюцию по милитаризации оккупированной территории Крыма проголосовало 63 государства: если я не ошибаюсь.

Буквально днями отвечая на вопросы по проведению Крымской платформы, я процитировал то, что говорил год назад по этому же вопросу после проведения первого саммита: "Фасадная часть "Крымской платформы" яркая, внешне привлекательная, торжественная, праздничная, не может не порождать позитивное восприятие". Но, кроме "фасадной части", всегда существует "внутренняя отделка" — это наполнение, смыслы, цели, что формируются, и тактика достижения целей. С этим проблема".

С какими результатами функционал Крымской платформы подошел к проведению второго саммита? Не известно. На сайте Крымской платформы ничего, что можно было бы назвать словом "отчет" нет. Можно к результатам в полной мере отнести отмену закона про свободную экономическую зону в Крыму. Вот только риторика принятого закона в координатах 2014 года. То есть осмысления всего, что произошло за 8 лет оккупации, не случилось. Или сыграно в отсутствие такого осмысления?

Еще одним достигнутым результатом Крымской платформы допустимо считать потерю территорий Херсонской и частично Запорожской областей. Ведь в документах саммита однозначно указывался единственный путь возвращения территории Крыма как политико-дипломатический. То есть, был сформулирован вектор формирования крымской политики по отношению исходящим из оккупированного Крыма угрозам. Ну, а оккупацией южных областей Украины кремлевское руководство в очередной раз продемонстрировало цену и последствия договоренностей с российскими властями.

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Комментируя саммит, президент Зеленский открыл "секрет Полишинеля", говоря о праве Украины самостоятельно выбирать путь возвращения Крыма. Хотя в моем восприятии это заявление прозвучало двусмысленно. Именно по причине позиционирования в документах саммита и предыдущей, буквально перед началом саммита-2022, риторике власти по приверженности исключительно политико-дипломатического пути возвращения Крымского полуострова в Украину. Ведь политико-дипломатический путь определяется словом "никогда".

Как площадка для международного общения по крымскому вопросу саммит является дополнительной возможностью для наших западных партнеров и друзей публично заявить свою поддержку территориальной целостности Украины, неприятие и не признание попыток кремлевского руководства перекроить государственные границы по собственному усмотрению, пользуясь правом вооруженной силы.

Нас поддерживают. Нам помогают. Вооружением, подготовкой, информацией, финансово, санкциями и так далее. Крымская платформа – это возможность публично поддержать нас в риторике выступлений. "Мы с вами!"

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Из-за определенных обстоятельств НАТО не вступает в войну на нашей стороне. Можно бесконечно полемизировать об объективности такой позиции, но сегодня это факт. Участие в открытых публичных обсуждениях – жест дружеской протянутой руки. Добавлю, не пустой руки.

На саммите в выступлениях наших западных партнеров прозвучало:

1). Расширение санкций. Отлично. Вот только концепция санкций в ситуации сегодняшнего дня, на мой взгляд, уже должна рассматриваться в модели полного исключения российской федерации из международной системы какого-либо обмена – до полного прекращения вооруженной агрессии, ухода со всех оккупированных территорий и полного возмещения нанесенного ущерба, выплаты компенсации всем, кого коснулась вооруженная агрессия со стороны кремля и граждан российской федерации.

2). Расширение военной поддержки. Здорово.

3). Помощь в расследовании военных преступлений россиян. Необходимо.

4). Еще раз мир увидел бессилие ООН.

5). Углубление осмысления угроз исходящих от россии набирает обороты. И это хорошо, хоть и очень медленно.

Отдельно стоит сказать о вопросах финансовой помощи.

6). Деньги на поддержку Украины сегодня.

7). Деньги на восстановление Крыма.

Я представляю себе, как начали зудеть ладони украинских чиновников после таких заявлений и обещаний со стороны наших западных партнеров. Премьер-министр Шмыгаль даже исполнил, одновременно, роль Кисы Воробьянинова и Оси Бендера. В далекой дымке взвились в размытые башни очередных Нью-Васюков в Крыму. Даже прозвучали какие-то цифры ущерба "а-ля потолок", которые должны были подчеркнуть глубину погружения в вопрос.

Было сделано заявление о том, что Крым после освобождения станет частью Стратегии, которая недавно была представлена в Лугано украинской стороной. Уже давал оценку этой презентации. Если коротко, то это совокупность манипуляции, брехни, популизма и пустого пиара. Важных составляющих материалов для построения очередной ложной реальности.

Например, одним из главных пунктов Стратегии, как сказал премьер, определяет концепцию "Крым, открытый для мира", где полуостров – новый европейский курорт с новой инфраструктурой. А еще премьер заявил, что Крым станет частью европейского транспортного пространства, интегрированным в европейскую сеть дорог. Будет развитие новых транспортных путей. Новые железнодорожные маршруты, новые морские маршруты, интеграция крымских портов в украинскую торговую сеть, создание мощного авиахаба. Руки так хотят дописать про "новые космические маршруты из Крыма" как это написано у Ильфа и Петрова. В общем, проблема, о которой уже приходилось говорить неоднократно. В мышлении украинской власти реинтеграция – это исключительно строительство дорог с выгодой для членов властного пула. Они так и не смогли понять, вернее не захотели, что реинтеграция – это про человека.

Не забыл премьер упомянуть и про 365-дневный курортный цикл. До войны мне как-то пришлось принимать участие в обсуждении одного инвестиционного проекта по строительству "Драконоленда" в Бахчисарае. Китайский вариант Диснейленда. Всё бы хорошо. Вот только на вопрос кто потенциальный потребитель услуг был ответ – турист. Ну и расчетная цена за услугу для одного потребителя эквивалент 50 долларов США. То есть, местные жители исключались из пула потребителей еще на этапе идеи. Это при стандартном 3–7-недельном активном курортном цикле. Не понимали авторы проекта, что если местные жители не участвуют как потребители, то проект мертв изначально.

То же самое и с идеями, которые озвучил Шмыгаль. До войны все эти вопросы объяснялись уже власти. Если Крым не есть местом потребления предлагаемых услуг гражданами Украины и местными жителями – не будет никакой европейскости крымских курортов. Ну а внутренним национальным курортом Крым уже был. И привлекательность его для иностранных туристов росла каждый год. Дороги определяют эту привлекательность в гораздо меньшей степени, чем другие факторы.

Ну а европейскость курорта определяется его специализацией и конкурентоспособностью. Круглогодичность функционирования зависит в первую очередь от платежеспособности граждан Украины. И если она будет низкая – никакого европейского курорта не будет. Но, увы, украинская власть слишком далека от осмысления таких вопросов.

И последнее.

В советский период времени, пик 1988 год, крымские курорты работали в круглогодичном режиме. Так вот, доля во внутреннем региональном продукте от курортной сферы достигала максимальных показателей в 16%. Основой ВВП была оборонная промышленность Крыма. Интересно, каким образом пан Шмыгаль собирается решать этот нюанс, раздавая подобные обещания?

В общем, здорово, что Крымский саммит имеет продолжение и будет иметь продолжение. Любое публичное мероприятие, на котором обсуждается крымский вопрос, — это уже позитив. Напомню, Крым находится в оккупации уже девятый год. Если такое обсуждение проводится с участием официальных представителей наших западных партнеров – дополнительный позитив.

Но очень жаль, что смысловое наполнение со стороны украинской власти вопросов реинтеграции Крыма продолжает находиться на уровне Нью-Васюков.