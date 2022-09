Телеведущая и актриса Даша Малахова интересуется, почему учебный процесс для детей украинских беженцев не организован за границей должным образом

Первое сентября.

Разрешение быть собой. Которого мы не получили.

Сегодня люди с украинским паспортом в Европе и Великобритании считаются героическими. Конечно, это пафосные слова не всегда воспринимаешь серьезно — you are so strong and courageous, но мы часто слышим такие фразы.

И вот наступает первое сентября.

В Европе есть правила посещения школы для беженцев. Ни в коем случае я не хочу сказать, что беженцы делятся на какие-то подгруппы, и кто лучше но да, беженцы очень разные. И потребности у них разные. Например, закон об образовании и интеграции для беженцев из стран, куда не планируют возвращаться "беглецы от войны", не подходит нам, украинцам, людям, которые не готовы создавать миграционный кризис в собственной стране. А законы все же создаются для людей и должны быть правилами, обслуживающими потребности граждан. Мы хотим домой, мы не хотим строить жизнь в Европе. По последним данным ООН, в Европе находится около 5,5 млн украинцев, из которых 85% постоянно находятся в состоянии ожидания улучшения ситуации дома, чтобы вернуться. Они однозначно хотят вернуться, только ждут "когда". У этих людей есть дети, но закон об интеграции беженцев абсолютно не обслуживает их потребности. Потребности тех же strong and courageous people. Они не нуждаются в обучении и входе в европейское расписание жизни, 75% украинцев имеют одно или два высших образования, и могут справиться лучше женщин из Сирии. Простите, что называю вещи своими именами, но нам не нужно показывать как пикаются продукты в супермаркете — у нас есть Дія, мы более продвинутые, чем большинство европейцев.

Понятно, что Европа в восторге от наших специалистов, большинство выехавших с детьми мам имеют уникальные профессии, что делает их очень конкурентными и нужными для Евросоюза не временно, а постоянно, поэтому я понимаю, почему детей так быстро хотят интегрировать. Но почему украинская сторона так быстро отпускает – не понимаю.

Не понимаю, почему наше министерство образования вместе со специалистами по евроинтеграции не создают образовательные правила, не понимаю, почему мы, мамы, не отстаиваем право нормально учить наших детей на нашем языке.

Я не против дополнительного языка. Вообще не против. Но обесценивать влияние досконального знания языка на академические успехи я не буду и не могу.

