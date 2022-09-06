Соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин специально для "Телеграфа" оценил ситуацию между россией и Европой

Остро стоит тема санкций и энергетического шантажа, который россия устроила европейцам.

Пока трудно сказать, решится ли Европа на более жесткие шаги по отношению к рф. Дело в том, что Европа находится сейчас в тисках двух проблемных вопросов.

Первое – приближающая зима и рост недовольства электората, который столкнулся с аномально высокой стоимостью газа и электроэнергии. Это бьет по доходам европейцев. Они высказываю недовольство. Уже есть протесты, которые щедро спонсирует россия.

С другой стороны, Европа понимает, что не оказывая давления на рф, нельзя сдержать ее агрессию в Украине. А раз так – то они будут следующими.

Европейским властям сложно. Они находятся между тактической и стратегической рамками.

В тактической им необходимо ублажить свой электорат, потому что на следующих выборах нынешние правители могут "слететь".

В стратегической – речь идет о будущем европейцев, в первую очередь стран-соседей Украины. Это Польша и страны Балтии, которые, как заявляет российская пропаганда – следующие в плане агрессивных намерений рф.

Так что усиление санкций – это стратегический шаг. И тут всё зависит от того, победят ли стратеги тактиков.

Пока практика европейцев показывает, что тактики выигрывают у стратегов – и это плохой знак для Европы.