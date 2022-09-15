Украинский экономист Роман Шеремета проанализировал проект госбюджета

На этой неделе Кабинет министров Украины утвердил проект госбюджета-2023. Мне кажется, правительство над главным финансовым документом страны поработало хорошо, он выглядит довольно реалистичным. Нравится, что никто не прячет реальной картины. Того, что сокращается ВВП, что мы будем иметь серьезный дефицит бюджета.

На оборону выделяется около 1 трлн грн. Речь приблизительно о половине бюджета. Это колоссальные траты. Если страны НАТО в среднем выделяют на это 2%, то мы – 50%. И это самая большая часть подобных расходов в истории независимой Украины. Но мы понимаем, что идет война, так что все вполне логично. Если мы не победим, все остальные статьи бюджета уже не имеют смысла.

Надеюсь, что часть средств, выделяемых на оборону, пойдет не просто на закупку вооружения, техники и боеприпасов за границей, но и на развитие собственного ВПК, на инвестиции в украинские предприятия. Чтобы и после окончания войны мы могли изготавливать вооружение – и для укрепления украинской армии, и для импортирования.

На социальные расходы выделяется около 30%. Это тоже важная составляющая. Украина имеет серьезный процент государства как провайдера рабочих мест. Понятно, что здесь есть и негатив. Я приверженец того, чтобы государство играло куда меньшую роль в социальных сферах. Но – имеем, что имеем. И в наших условиях это – адекватная цифра.

На образование, медицину, ветеранов государство также выделило определенную часть средств. Но не так много, как в вышеназванных категориях.

Дефицит бюджета заложен на уровне 20% ВВП. Насколько это реалистично? Думаю, расчеты делались, исходя из нынешней ситуации. Неоднократно и президент, и премьер Украины озвучивали цифры в районе 4-5 млрд долларов ежемесячного дефицита. А на следующий год они снизили дефицит до 2-3 млрд долларов. То есть, если берем прогнозируемый ежемесячный дефицит, умножаем на 12 месяцев, как раз и получается примерно 20% украинского ВВП.

Курс доллара прогнозировать крайне сложно. В бюджете заложен средний курс в 42,4 грн, а в конце года – под 50 грн. Тут многое зависит от того, как будет работать американская экономика, что будет на фронте. Если мы продолжим такими же, как это происходит в сентябре на Харьковщине, темпами освобождать украинские территории, если данная тенденция продолжится в Херсонской, Запорожской, Николаевской областях, на Донбассе, то гривна будет усиливаться. И ситуация может оказаться даже лучшей, чем та, что прогнозируется бюджетом-2023. Ну, а в случае, если более успешными окажутся действия противника (мы все надеемся, что этого не случится), то гривна может ослабнуть.

Верим в ВСУ, в нашу победу и в то, что бюджет-2023 в итоге окажется реалистичным с отклонениями лишь в позитивную сторону!