Президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов уверен, что удары по гражданским объектам не должны остаться безнаказанными

В среду, 14 сентября, россияне нанесли массированный ракетный удар по Кривому Рогу, родному городу президента Украины Владимира Зеленского.

Известно, что противник выпустил 7-8 ракет типа "Кинжал" и "Искандер", из-за чего сильно пострадали гидротехнические сооружения, поднялась вода в реке Ингулец.

Было затоплено более сотни жилых домов и дачных участков, пришлось взрывать гидротехнические сооружения, чтобы уменьшить масштабы подтопления.

Удары по гражданским объектам – это нарушение правил ведения войны. И когда В. Зеленский отвечает на это эмоционально, называя представителей страны-агрессора слабаками, подлецами, террористами, подчеркивая, что их будут стыдиться даже внуки, то он говорит от имени всех украинцев, которые в оценках действий агрессора используют весь арсенал идиоматических выражений.

Конечно, действия российских войск в Украине не должны остаться безнаказанными. И кроме военной победы, нужно применять и механизмы юридической ответственности. Администрация Зеленского рассматривает несколько уровней решения этой задачи.

За конкретные военные преступления подаются иски в Международный уголовный суд в Гааге. События в Буче, в Мариуполе, в Харьковской области документируют, и соответствующие уголовные дела против конкретных установленных лиц рассматриваются как в Гааге, так и в украинских судах. Отдельно готовится правовая оценка для "преступления агрессии", то есть принятия решения о начале войны. Для этого готовится создание международного трибунала, решением ООН, ЕС или коалиции стран. Обвиняемыми здесь могут стать 19 членов российского Совета Безопасности во главе с российским президентом, которые под запись принимали решение об агрессии.

Что же касается широкой моральной ответственности всего российского общества, то ему об этом уже сейчас посылают сигналы — экономическими санкциями, запретом на въезд в цивилизованные страны, информационными кампаниями. Если общество допустило к власти такое руководство, то исправить ошибку сможет только изменение общественных настроений и осознание вины за развязанную войну и все ее последствия.