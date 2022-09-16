Эксперт Юрий Смелянский привел критерии Женевской декларации о терроризме в применении к рф

Несмотря на то, что Сенат США еще летом принял резолюцию и призвал Госдеп признать рф страной — спонсором терроризма, а Конгресс США начал разрабатывать критерии для этого, Белый дома пока не решается на такой шаг.

При этом звучат довольно странные аргументы, которые опровергаются украинской стороной.

Начнем с новейшей истории Украины. 2014 год, февраль, начало оккупации суверенной территории Украины российской федерацией. Оккупирован город Севастополь, в том числе россиянами захвачен учебный атомный реактор ИР-100, который находился в эксплуатации на территории украинского университета атомной энергетики. После обращения Украины в октябре 2014 года Международное агентство по атомной энергии осудило этот захват. А в июне 2015 года россия отказалась подписывать ежегодный доклад МАГАТЭ по причине того, что ядерный реактор в Севастополе в документе отнесен к Украине. Вопрос повис в воздухе.

В феврале 2022 года оккупационные войска россии захватили Чернобыльскую атомную электростанцию. Она была деоккупированна в результате действий ВСУ. Уверен, что и демилитаризация Запорожской АЭС зависит от действий ВСУ.

Другая сторона этого вопроса. Существует такой международный документ, как Женевская декларация о терроризме. В нем, в том числе, дается перечень признаков, по которым определяется, является ли государство террористом. Вот некоторые из них, имеющие отношение к действиям россии по оккупации ЗАЭС и не только:

1. Доставка государством оружия массового поражения на территорию других государств, в их территориальные воды или в международные воды. Разница лишь в том, что россия не доставляла на территорию Украины оружие массового поражения, а захватом атомного реактора в Севастополе и ЗАЭС фактически создала ядерную угрозу для большого Черноморского региона.

2. Атака вооруженными силами государства целей, которая представляет угрозу для гражданского населения, живущего в другом государстве.

3. Создание и поддержка вооруженных отрядов наемников с целью уничтожения суверенитета другого государства. На оккупированной территории ОРДЛО были созданы 1-й и 2-й армейские корпуса, добавим ЧВК "Вагнер".

4. Тайные операции разведывательных или других государственных сил, направленные на дестабилизацию или подчинение другого государства, национально-освободительного движения или международного мирного движения. На территории Украины сегодня ведут боевые действия подразделения всех разведывательных и других силовых структур рф.

5. Кампании по дезинформации, направленные на дестабилизацию других государств.

6. Разработка, испытание и развертывание и космического оружия, повышающего вероятность геноцида и экоцида, обрекающее бедных на продолжающую нищету и все человечество – на постоянный страх. Давайте вспомним приведение российских ядерных сил в боевую готовность и постоянные угрозы применения ядерного оружия против Украины. А также призывы к такому использованию ядерного оружия против мирного населения нашей страны, в том числе – призывы взорвать ЗАЭС.

Всё перечисленное – это действия рф в войне против Украины. Но в таком случае мировое сообщество должно признать россию государством-террористом, полностью выбросить ее из мирового сообщества, из всех международных организаций, запретить любое сотрудничество с этим государством. Пока, к сожалению, на горизонте такого подхода к россии не наблюдается.