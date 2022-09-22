россия и лично путин расписались перед россиянами в неспособности победить Украину

Сооснователь "Демократичної Сокири" и военнослужащий ВСУ Юрий Гудыменко прокомментировал объявление мобилизации в россии

Окей, давайте серьезно. Мобилизация в России тактически делает нам проблемы. Это банальная математика.

Там, где сидели в окопах 100 россиян, теперь будут сидеть, например, 150. Конечно, их мотивация будет низкой, но тупо статистически они будут выпускать больше пуль в твою сторону.

Но стратегически это к лучшему. Банально потому, что:

1. Мобилизация в России – это месяц-два, как раз до ленд-лиза справятся. А ленд-лиз – это о войне технологий, а технологиям, понимаете, немного безразлично, сто там россиян на ППД или сто пятьдесят, на радиус поражения это не влияет. Такая же мобилизация несколько раньше принесла бы нам гораздо больше проблем.

2. Мобилизация в агрессивной войне демотивирует общество. Растет отчуждение между властью и народом, обостряются внутренние противоречия. Яркий пример – относительно спокойное и малокровное падение 300-летнего правления династии Романовых в России в феврале-марте 1917 года, во время Первой мировой войны с ее мобилизациями, потерями и увечьями.

3. Сейчас у нас в основном война артиллерии, а не пехоты. Собственно, пехота несет самые большие потери именно от арты, а не пехоты врага. А призвать новые пушки и РСЗО Россия не может. Более того, нормально одеть и вооружить призывников она тоже не способна – мы это видели на принудительно мобилизованных луганчанах и дончанах. "Мосинка", советская каска, ужасные берцы, жгут вместо турникета, ладанка вместо аптечки. Не сомневайтесь, рассказы о том, с чем посылают воевать против "всей НАТЫ сразу", будут вдохновлять все российское общество и обогащать отдельных представителей военкоматов.

4. Все, что делает Россия, она делает ху*во, от холодильников и до войны. Качественно Россия делает только и исключительно ху*ню. Вы можете поверить, что мобилизация будет проведена так, что они о ней неоднократно пожалеют.

5 и последнее. Россия и лично Путин расписались перед россиянами в неспособности победить Украину. Это слабость. Это удар по авторитету. Это огромная щель в фундаменте российской государственности.

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