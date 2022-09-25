Политический аналитик Мария Золкина рассказала, что далеко не все на Западе верят в то, что Украина способна победить в войне

Два дня я была участницей (Chatham House rules) Konferencja – The Shifting Limits of State Action. World after Pandemics and War in Ukraine. Прекрасный подбор спикеров и участников в том смысле, что уровень почти каждого – высокий, авторитетность и влиятельность в соответствующих кругах – тоже.

И поскольку я не могу, к сожалению, цитировать этих людей, потому что у многих был бы шок, то я отмечу просто те месседжи, которые я слышала от влиятельных консультантов и профессоров топовых университетов:

никакого распада России – это катастрофический сценарий, которого следует избежать;

полного поражения России нельзя допустить, потому что это спровоцирует ядерную войну;

что такое победа Украины – неясно, сказать, что Украине придется пожертвовать территориями отважился только один участник, но еще минимум несколько влиятельных лидеров общественного мнения в наших партнерских странах, по-моему, были просто в шоке от моего оппонирования и решили отделаться обтекаемыми фразами на эту тему;

дискуссия между западными экспертами проходит в духе "ни слова о драконе". Я сразу на первые же панели подняла градус тем, что нельзя избегать тем, которые тебе кажутся "страшными". А не рассматривать варианты поражения России и ее дезинтеграции, что вероятно как логическое следствие ее поражения – это именно такой случай. Когда западная аналитика не рассматривает поздние варианты, а останавливается без анализа на том, что менее затратно с точки зрения усилий, чтобы меньше всего менять.

а теперь самое интересное: Россия "contributed" к созданию украинского государства; два народа – невероятные близкие и медиация, переговоры и примирение нужно начинать как можно быстрее; мероприятие спровоцировало Россию приближением Украины к НАТО; США инспирировали Майдан; США ответственны за то, что Россия стала такой агрессивной; Россия никуда не денется, нужно с ней договариваться (за счет Украины).

Конечно, эти месседжи разделяли не все, но позицию наших поклонников описывать не стану – там все ясно.

Но эти вещи говорили известные и влиятельные в своих средах люди. Различных средах.

Так что не расслабляемся.