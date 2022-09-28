Бывший нардеп, экс-зампредседателя Совмина АР Крым Андрей Сенченко специально для "Телеграфа" оценил результаты псевдореферендумов

Те сказочные цифры, которые опубликовали по итогам псевдорефрендумов на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей, лишний раз подчеркивают лживость тех результатов, которые россияне выдавали в 2014 году, после проведения подобных спектаклей в Крыму.

И тогда, и сейчас всё проходило под дулами автоматов. И, тем не менее, россияне не смогли обеспечить не то что желаемую, но хотя бы мало-мальски пристойную явку.

Полученные результаты можно оценивать как абсолютно нарисованные. Что касается последствий всего этого… В юридическом плане – ничтожные события. Территории на момент проведения псевдореферендумов были оккупированы. Сам этот цирк лежит вне международных правовых норм, вне украинской Конституции, вне любых мало-мальски законных процессов. Так что ни сами "референдумы", ни их "результаты" никоим образом не скорректируют усилия украинской власти, украинской армии по освобождению этих территорий.

Более того – эти псевдореферендумы на востоке и юго-востоке нашей страны, на временно захваченных территориях, имеют определенный побочный эффект для самого Кремля. Если раньше разные друзья путина в Европе, вскрывшиеся агенты, а также действующие под условным прикрытием, пытались так или иначе разделить тему Крыма и Донбасса, путин своими очередными преступными действиями абсолютно снивелировал какую бы то ни было разницу. И то, что захвачено в 2014-м, и то, что в 2022-м – одинаково захваченные силой территории, с проведенным по одному сценарию спектаклем – псевдореферендумом. Соответственно, это никак не может отражаться ни на статусе этих территорий, ни на усилиях Украины по их деоккупации. Мы будем освобождать каждый квадратный метр нашей земли.