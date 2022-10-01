Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала прокомментировал нашумевшее заявление президента Украины

После того, как россия 30 сентября заявила об аннексировании четырех украинских областей, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет проводить переговоры с рф, пока ее возглавляет путин.

Вряд ли в этом заявлении главное было – подталкивание к некому перевороту или устранению путина.

Речь о том, что сейчас руководство россии, цинично проводя акт аннексии территорий Украины, тут же заявляет, что ВСУ должны прекратить огонь, а украинское руководство – сесть за стол переговоров с агрессором.

Это выглядит, мягко говоря, неприемлемо для нас. И Зеленский пояснил, пусть с несколько иными акцентами, что пока не будет освобождена вся оккупированная территория Украины, включая Крым, говорить о каких-то переговорах нет никакого смысла. Хоть с путиным, хоть с кем-либо еще.

С моей точки зрения, если и вести переговоры, то можно это делать в три этапа.

Первый – россияне выводят войска на позиции до 24 февраля 2022 года. И мы начинаем переговорный процесс.

Второй этап – полностью освобождается Донбасса.

Третий – Крым.

Но на данный момент дипломатия, уже вряд ли возможна. Потому нам остается только военным путем деоккупировать свои территории.

Нет смысла садиться за стол переговоров, чтобы, как хочет путин, зафиксировать некий статус-кво. Это лишь позволит ему выставить себя победителем внутри россии, которая получит паузу, накопит силы и будет пытаться атаковать дальше – Одесскую, Николаевскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Кировоградскую области. Мы понимаем, что планы у путина и его окружения не поменялись. Так что нет смысла с ними о чем-то говорить.

И очень хорошо, что Зеленский, наконец, это понял. Мы ведь помним, как он всегда хотел переговоров с путиным. И как неуклюже украинская сторона вела переговоры с россиянами вскоре после начала широкомасштабной агрессии.

Теперь точки над "і" расставлены. Почву для переговоров мы будем готовить на поле боя.